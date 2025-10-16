“한국전쟁 함께 싸운 우방관계”…아누틴 총리 “END 구상 지지”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이재명 대통령은 16일 오후 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 취임 후 첫 통화를 하고 ‘포괄적 경제동반자 협정’(CEPA) 타결을 비롯한 양국 간 협력관계를 강화하기로 했다.

김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑에서 “양 정상은 방산, 디지털 금융, 인프라 건설 등 호혜적 협력을 적극 추진해 양국 간 전략적 동반자 관계를 더욱 심화·발전시켜 나가기로 했다”며 “현재 협상이 진행 중인 포괄적 경제동반자 협정이 조기에 타결될 수 있도록 협력해 나가자고 했다”고 밝혔다.

포괄적 경제동반자 협정은 자유무역협정(FTA)처럼 관세 철폐 등 시장 개방 요소에 더해 상호 호혜적 결과를 끌어낼 수 있는 협력 요소를 강화한 통상 협정이다.

이 대통령은 아울러 아누틴 총리에게 “한국전쟁 당시 자유와 평화를 위해 함께 싸운 전통 우방인 태국과 관계를 소중하게 생각한다”고 말했다.

아누틴 총리도 “한반도 긴장완화와 남북대화 재개 관련 END 구상 등 한국의 정책을 지지하고 높이 평가한다”며 “이 대통령의 노력이 역내 및 세계평화에 기여할 것을 기대한다”고 화답했다.