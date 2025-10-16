참고인에서 피의자로 전환될 가능성도 이 전 위원장 당시 비서도 다음 주 소환

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 매관매직 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장을 오는 20일 소환한다.

특검은 오는 20일 오전 10시 이 전 위원장을 소환할 예정이라고 16일 밝혔다. 이 전 위원장은 참고인 신분이지만, 수사 과정에서 피의자 신분으로 전환될 수도 있다.

애초 특검은 이 전 위원장에게 지난 13일 출석해 조사받으라고 통보했다. 하지만 이 전 위원장 측은 건강상 이유로 이에 불응해 특검과 출석 일정을 다시 조율했다.

특검은 이 전 위원장이 재직할 당시 비서로 일했던 박모 씨도 다음 주 소환해 의혹에 대한 사실관계를 확인한다는 방침이다.

특검은 윤석열 정권 초 이 전 위원장이 김 여사 측에 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 수사 중이다.

최근 특검은 김 여사 모친인 최은순 씨가 운영하는 요양원을 여러 차례 압수수색하는 과정에서 금거북이와 함께 이 전 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 확보했다.

이 전 위원장은 이 같은 의혹에 지난달 1일 사퇴 의사를 밝혔고, 이재명 대통령은 같은 달 8일 사표를 수리했다.

이 전 위원장은 박근혜 정권 시절 역사교과서 국정화에 참여한 경력이 있는 역사학자로 이화여대 총장을 역임했다. 특히 친일 인사를 옹호하는 등 왜곡된 역사관을 갖고 있다는 지적에도 2022년 9월 초대 국가교육위원회 위원장으로 임명돼 논란이 됐다.