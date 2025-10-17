AI 자산 세금 솔루션 플랫폼 ‘택스아이(TAX AI)’의 운영사 뉴아이가 최근 정부가 발표한 ‘10.15 부동산 대책’에 따른 세제 변화를 신속히 반영하며, 시뮬레이션 시스템을 전면적으로 업데이트했다고 17일 밝혔다.

이번 개편에서는 특히 양도소득세 관련 시뮬레이션이 대폭 강화되어, 새로운 규제지역 확대 및 거래세 조정 방침 등의 정책 흐름에 맞춘 최신 계산 결과를 즉시 확인할 수 있다.

이번 10.15 부동산 대책은 서울 전역과 경기도 12개 지역을 포함한 광범위한 규제 지역 확대를 중심으로, 다주택자에 대한 양도소득세 중과 조치와 취득세 인상이 주요 골자로 발표되었다. 특히 조정대상지역 지정이 확대되면서 2주택 이상 보유자의 세 부담이 커지고, 1세대 1주택 비과세 요건 또한 강화되는 등 양도세제 전반이 큰 변화를 맞이했다.

뉴아이는 이러한 정책 변화를 반영해 양도·취득·보유 전 단계를 아우르는 택스아이의 AI 자동 세금 유형 판단 알고리즘을 재정비했다. 단순 계산에 그치지 않고, 사용자의 실제 거래 조건에 맞춘 세무 정보 및 예측 리포트를 자동으로 제시해, 복잡한 규제 변화 속에서도 납세자가 즉시 절세 가능성과 세금 부담을 비교할 수 있도록 했다.

특히 새롭게 조정된 규제 지역 체계와 거래세 요건이 자동 분석되어, 세무사와 일반 사용자 모두 최신 법령 기준에서 오류 없이 시뮬레이션할 수 있다. 이번 개편을 통해 사용자는 최신 부동산 정책하에서도 신속하고 정확한 세금 판단이 가능해졌다.

10.15 부동산 대책에 따른 택스아이의 시스템 개편은 부동산 세제 환경이 빠르게 변하는 가운데, 사용자가 세법 개정 시기에 따라 손해를 보거나 잘못 신고하는 사례를 최소화하기 위한 취지로 진행됐다. 뉴아이 측에서는 “양도소득세 시뮬레이션을 중심으로 모든 세제 변화를 전면 반영해, 부동산 거래자들이 가장 신속하고 정확하게 세금 부담을 예측할 수 있도록 했다”고 전했다.

한편, 뉴아이는 지난해 국토교통부 부동산 창업경진대회 단독 대상을 수상하며 기술력과 혁신성을 입증한 데 이어, 중소벤처기업부 TIPS, KB스타터스, IBK창공, 우리금융 디노랩 등 여러 유수 지원 사업에 선정되어 우수한 성과를 이어가고 있다. 앞으로도 뉴아이는 AI 기반 자산 세금 솔루션 ‘택스아이’의 고도화와 세금 서비스 혁신을 통해 납세자와 세무 전문가 모두에게 새로운 가치를 제공할 것으로 기대된다.