‘비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스’로 난연제품 영역 개척

코웨이(대표 서장원)가 난연소재 매트리스를 내놓고 새로운 제품영역 개척에 나섰다.

신제품 ‘비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스’(사진)은 프리미엄 매트리스 ‘시그니처’ 계열의 고급스러운 디자인과 우수한 착와감은 그대로 유지하면서, 난연소재를 적용해 화재 안전성을 높인 게 특징. 난연소재는 화재 시 실내가 순식간에 불길에 휩싸이는 현상을 방지해 화재 확산을 늦춰준다. 예기치 못한 사고 발생 시 피해를 최소화한다.

코웨이의 독자 난연기술로 개발된 ‘비렉스 파이어쉴드 소재’는 방재시험연구원의 화재시험 기준(KS F ISO 12949)과 미국 난연기준(16 CFR 1633)을 모두 충족해 안전성을 인정받았다. 시그니처 파이어쉴드 매트리스는 ‘파이어쉴드 원단’과 ‘울파이어쉴드 패딩’을 적용한 2중 난연구조로 설계됐다.

내장재인 울파이어쉴드 패딩은 천연 양모(울)를 혼합한 난연패딩으로, 난연성능은 물론 뛰어난 통기성과 보온성을 갖춰 사계절 내내 쾌적하고 안전하게 사용할 수 있다. 또한 매트리스 위, 아래, 옆면 등 전면에 파이어쉴드 소재를 적용해 안전성을 강화했다고 회사 측은 설명했다.

안전성뿐 아니라 고품격 수면경험을 위한 기술도 적용했다. 내장재를 접착제 대신 나일론 고정핀으로 연결해 내장재 층간 유연성을 높였다. 이를 통해 풍성하고 탄력 있는 착와감을 제공하며, 복원력이 우수해 오래 사용해도 쉽게 변형되지 않는다고 덧붙였다.

스프링구조는 ‘듀얼 서포트 시스템’으로 설계됐다. 매트리스 상단부의 스프링 위에 마이크로 포켓스프링을 더해 미세한 움직임까지 부드럽게 흡수하고 체압을 고르게 분산시켜 최적의 지지력을 제공한다고 했다. 하단부의 ‘AD9 시스템’은 신체부위별 하중에 따라 9개 영역으로 나눠 빈틈없이 신체를 지지해 편안한 수면을 돕는다고도 했다.

별도구매 가능한 ‘컴포트 토퍼’는 통기성과 함기성이 뛰어난 양모가 함유돼 포근함과 푹신함을 더한다고. 울파이어쉴드 패딩을 적용해 안전성을 높였다. 스트랩 고정 방식으로 간편하게 탈부착할 수 있어 계절과 취향에 따라 맞춤 사용이 가능하다고 코웨이 측은 밝혔다.

신제품은 슈퍼싱글(SS), 퀸(Q), 킹(K), 라지킹(LK), 그레이트킹(GK) 등 5가지 규격으로 출시됐다. 이 중 그레이트킹(GK)은 가로 길이가 2m에 달해 부부가 넉넉하게 사용할 수 있으며, 아이와 함께 수면하는 가족도 여유로운 공간을 누릴 수 있다고 했다.