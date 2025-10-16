금강아미움 맞은편~방학교, 앞서 옹벽 공사 실시된 곳 방학천 사계절 생동감 있게 표현, 주민이 쓴 시‧글귀 눈길

[헤럴드경제=박종일 선임기자]방학천(금강아미움 맞은편~방학교) 옹벽 약 360m 구간이 걷고 싶고 머무르고 싶은 산책길로 탈바꿈했다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 이달 초 방학천 좌완 옹벽 구간 벽화 조성사업을 완료함에 따라 전체 구간에 대한 경관 정비를 끝냈다고 밝혔다.

현재 이곳은 생기 넘치는 문화 산책로로 변모했다. 칙칙한 회색빛 옹벽에서 색채와 이야기 가득한 갤러리형 보행로로 바뀌었다.

벽화에는 방학천의 사계절이 생동감 있게 표현돼 있다. 벽화 속 방학천만의 계절별 특색있는 풍경은 따뜻하고 포근한 분위기를 자아낸다.

벽화 속 주민들이 직접 쓴 시와 글귀도 눈에 띈다. 주민들의 방학천에 대한 애정과 추억이 고스란히 담겨있다.

주민들은 이번 벽화 조성을 크게 반기고 있다. “앞서 옹벽 공사만 한 뒤 휑하고 삭막했는데 이제는 밝고 산뜻하다. 산책하는 길이 매일 기다려진다” “아이들과 함께 사진도 찍고 글귀도 읽으며 걷는 재미가 생겼다”고 전했다.

오언석 도봉구청장은 “방학천 벽화는 주민들의 이야기가 함께 어우러진 공간”이라며 “앞으로도 방학천이 지역 주민과 방문객 모두에게 사랑받는 곳으로 자리매김할 수 있도록 유지‧관리에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.