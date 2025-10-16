- AI 과학기술 체험공간 변모

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 과학기술과 과학문화 확산에 일익을 담당해온 국립중앙과학관이 80주년을 맞았다.

과학기술정보통신부는 국립중앙과학관 개관 80주년을 맞아 16일 국립중앙과학관 사이언스홀에서 기념식을 개최했다.

국립중앙과학관은 1945년 개관 이후 과학기술과 과학문화의 저변 확대에 앞장서왔으며, 2025년 현재 누적 관람객 3500만 명을 돌파하는 등 국민과 함께하는 과학문화 공간으로 자리매김하고 있다. 이번 기념식에서는 ‘New Turn, 80 새로운 전환’이라는 슬로건 아래, ▷국민과 AI가 친구가 되는 공간 ▷국민들이 다시 찾고 싶은 과학기술 놀이터 ▷모두에게 다가가는 포용하는 과학관이 되겠다는 비전을 발표했다. 이를 통해 국민과 더욱 가까이 소통하고 첨단 과학기술을 쉽게 체험할 수 있는 열린 과학관으로 거듭나겠다는 의지를 다짐했다.

배경훈 부총리는 “국가적 AI 과학기술 생태계를 조성하는 데 있어 핵심이 되는 것은 인재양성＂이라면서 “이러한 인재들이 과학에 대한 흥미를 갖고 꿈을 키울 수 있는 과학관의 역할은 그 어느 때보다 중요하다”고 말했다.

개관 80주년을 맞아 관람객들도 함께 할 수 있는 다채로운 행사도 마련됐다. 특별 포럼에서는‘우리 역사로 살펴본 과학기술의 성장과 국가 발전’을 주제로 지난 80년 간의 우리 과학기술 역사의 주요 성과를 돌아보고 새로운 도약을 위한 방향을 모색했으며, 반도체, 바이오 등 분야별 과학기술 성과와 성공요인, 기술패권 시대의 창의인재 양성의 방향 및 과학관의 역할 등이 논의됐다.

또한 ‘과학관 80년, 과학기술 80년, 감동의 순간들’ 특별 전시를 통해 일제강점기의 척박한 환경에서도 과학기술 발전과 과학기술 문화 진흥을 위해 애쓴 과학기술인, 6.25 전쟁 후 폐허 속에서도 연구를 통해 우리나라 산업과 국민의 삶의 발전에 기여한 과학기술인과 감동의 순간들을 만나 볼 수 있다.

‘총총총! 로봇과 산책’도 체험할 수 있다. 이 프로그램은 급속도로 발전하는 첨단로봇기술을 국민들이 체감하고 이해할 수 있도록 기획한 로봇 친화 프로그램이다. 관람객들은 로봇개 또는 휴머노이드 로봇과 산책하며 일반인들이 잘 모르는 과학관의 숨은 이야기를 듣고 로봇의 다양한 기능을 체험할 수 있다.

권석민 국립중앙과학관장은 “국립중앙과학관은 앞으로도 과학문화 확산의 중심로서 역할을 더욱 강화하며, 미래 세대를 위한 과학기술 교육과 체험 기회를 지속적으로 제공할 예정”이라고 말했다.