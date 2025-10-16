모빌리티 신기술 소개 3부작 숏폼

현대모비스는 자사가 제작한 글로벌 소셜네트워크서비스(SNS) 콘텐츠 ‘Move Improved’ 영상이 프랑스 깐느에서 개최된 제16회 깐느 기업광고제 ‘기업 온라인-소셜미디어 영상 부문’에서 최종 입상작인 파이널리스트로 선정(사진)됐다고 16일 밝혔다.

깐느 기업광고제는 2010년부터 개최되고 있는 최고 권위의 시상식 중 하나로, 올해는 전 세계 52개국에서 900여 작품이 출품돼 치열한 경쟁을 벌였다. 현대모비스의 영상은 차세대 모빌리티 기술인 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이, 휴먼센트릭 인테리어 라이팅, e-코너 시스템 등을 소개하는 숏폼 형태의 3부작으로 제작됐다.

이 영상은 호평을 받으며 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 현대모비스 공식 글로벌 SNS 채널을 통해 총 2880만뷰 조회수를 달성하는 등 큰 호응을 얻었다.

또 상반기 북미 지역에서 개최된 글로벌 콘텐츠 광고제에서도 상을 휩쓸었다. ‘2025 뮤즈 크리에이티브 어워드’와 ‘2025 NYX 어워드’에서 최고 등급인 플래티넘 대상과 그랜드 대상을 각각 수상해 올해 글로벌 광고제에서만 3관왕을 달성했다. 서재근 기자