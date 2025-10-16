신제주·첨단권역서 시범운행 자율주행 통신·관제 플랫폼 제공

LG유플러스는 제주특별자치도와 함께 자율주행 노면청소차 시범운행 사업을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 제주도가 추진하는 ‘도민체감형 자율주행 실증사업’의 일환으로, 도심 내 주요 도로의 청결을 유지하고 친환경 기술을 접목한 청정 도시 구현을 목표로 한다. 신제주권역(12㎞)1과 첨단권역(4.8㎞)2에서 각각 매일 1회씩 두 차례 실시된다.

사업에 활용되는 청소차는 전기트럭을 개조해 만든 자율주행 노면청소차 1대다. 자율주행 센서(라이다·카메라·레이더)와 실시간 통신 모듈, 노면 흡입 및 살수 분사 장치가 탑재됐다. 차량은 시속 10㎞ 이하로 주행하며 노면의 먼지·낙엽·쓰레기를 흡입·청소할 예정이다.

LG유플러스는 자율주행 차량의 통신 인프라와 원격 관제 플랫폼을 제공할 계획이다. 특히 LG유플러스가 지난 2023년 수주한 자율주행기술개발혁신사업 정부 연구개발(R&D) 과제로 개발된 ‘연석 인지 기술’이 차량에 적용, 도심 주행 안정성과 청소 효율성을 높였다. 차량 운행은 자율주행 기술 스타트업 라이드플럭스가 담당한다.

제주도는 이번 시범운행을 통해 이동 인구가 많은 주요 도심 내 도로를 깨끗하게 유지하고, 스마트 기술을 활용한 ‘청정 도시 제주’ 구현을 실현할 것으로 기대하고 있다.

앞서 제주도는 ▷자율주행 버스 ‘탐라차’(901·902번) ▷운전석 없는 관광형 버스 ‘일출봉 Go’ ▷물류형 자율주행 실증사업 등 도민 체감형 자율주행 서비스를 확대해 왔다. 또 지난 8월 제주개발공사, 라이드플럭스, 로지스틱스와 협약을 체결해 내년부터 물류형 자율주행 서비스를 본격화할 계획이다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “이번 시범운행은 자율주행 기술을 활용해 도심 환경을 효율적으로 관리하고, 제주도의 청정 이미지를 강화하는 혁신적인 시도”라며 “앞으로 관광형·물류형 등 다양한 서비스 모델로 확대해 도민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.

김수경 LG유플러스 서부기업고객담당은 “자율주행 기술은 이동 편의성뿐 아니라 도시의 안전과 청결을 높이는 영역으로 확장되고 있다”며 “LG유플러스는 통신과 관제 플랫폼을 기반으로 제주도의 자율주행 생태계 구축을 지원하고 스마트 환경관리 설루션을 전국으로 확대해 나가겠다”고 말했다. 차민주 기자