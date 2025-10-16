데이터센터 기반 실무교육 확대·전문 교원 확보·인재 경쟁력 강화 요구

[헤럴드경제=박대성 기자] 김정희(순천 제3선거구) 전남도의회 교육위원장이 세계 1위 스타트업 기업인 ‘오픈AI’ 데이터센터의 전남 구축 발표에 환영의 입장을 발표했다.

최근 ‘OpenAI’ 샘 올트먼 대표는 이재명 대통령을 예방한 자리에서 SK그룹과 함께 전남에 대규모 AI(인공지능) 전용 데이터센터를 구축하겠다고 발표해 관심을 받았다.

15일 열린 제394회 임시회 제1차 교육위원회에서 김 위원장은 ”오픈AI와 SK의 데이터센터 프로젝트는 전남 산업과 교육에 혁신적 변화를 불러올 역사적 계기가 될 것”이라며 “특히 특성화고 직업교육이 AI 데이터센터가 필요로 하는 전문인력 양성과 직결되는 만큼 실질적 역량 강화가 절실하다”고 강조했다.

김 위원장은 실무형 AI 인력 양성을 위한 구체적 대안으로 AI 데이터센터 운영 특화 맞춤형 직업교육 과정 신설, 데이터센터 인프라와 연계한 현장 실습 프로그램 강화, AI 전문 소프트웨어 교육과정 도입, 해당 분야 우수 교원 확보 및 연수 확대, 지역 기업과 산학협력 거버넌스 구축 등을 제시했다.

김 위원장은 “미래 AI 핵심 인력이 될 전남 학생들이 한발 앞서 글로벌 경쟁력을 갖추도록 교육위원회 차원의 지원과 정책 제언을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

‘쳇GPT’ 개발사인 미국 오픈AI와 SK가 대규모 데이터센터를 전남에 투자하겠다고 발표한 것을 계기로 ‘아껴둔 땅’으로 평가받는 전남이 첨단 ICT(정보통신기술) 및 AI산업 인재 양성과 산업 생태계 조성의 중심지로 도약할 전망이다.