[헤럴드경제=이태형 기자]중앙노동위원회와 충남지방노동위원회는 한국개발연구원, 한국개발연구원노동조합과 16일 세종특별자치시 한국개발연구원에서 ‘공정 노사 솔루션’ 업무협약(공솔협약)을 체결했다고 밝혔다.

노동위원회는 ‘공정 노사 솔루션’ 협약을 통해 단체교섭 결렬 이전부터 교섭의 원만한 타결을 위해 맞춤형 조정서비스를 제공해 고용노동분쟁의 평화적 해결을 지원하고 있다.

향후 노동위원회는 한국개발연구원에서 요청하는 노사관계 분쟁사안에 대해 대안적 분쟁 해결(ADR) 전문가를 지원해 맞춤형 분쟁해결 서비스를 제공해 상생의 노사문화가 조성될 수 있도록 지원해 나갈 예정이다.

이번 협약으로 노동위원회의 맞춤형 분쟁해결 서비스가 국책연구기관의 안정적 노동관계 발전과 인문사회 연구분야로 확장되는 계기가 될 것으로 기대된다.

한국개발연구원 노·사는 “노사가 동반자로서 화합과 존중의 직장문화를 조성하기 위해 이번 협약에 선도적으로 참여하게 됐다”라며 “협약 체결을 통해 합리적인 노사관계의 표본이 될 수 있도록 함께 노력하겠다”라고 밝혔다

김태기 중앙노동위윈회 위원장은 “한국개발연구원의 공솔협약은 인문사회 분야 싱크탱크 기관의 자율적인 분쟁해결 문화를 정착하는 모범적인 사례가 될 것”이라며 “이런 사례가 노동관계가 취약한 과학기술 연구분야로 확대되기를 기대한다”라고 말했다.