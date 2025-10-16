‘리딩 더 퓨처’ 주제로 참가 핵심 양극재 기술 집중 조명

[헤럴드경제=서재근 기자] 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 오는 22일부터 25일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)’에 참가해 NCM(니켈·코발트·망간)·리튬인산철(LFP) 양극재 기술력을 선보인다고 16일 밝혔다.

올해로 9회째를 맞는 DIFA 2025는 산업통상자원부, 국토교통부, 대구광역시가 공동 주최하는 국내 대표 미래 모빌리티 전시회로, 완성차·배터리·부품·인프라 등 다양한 기업이 참여해 최신 기술과 산업 트렌드를 선보인다.

엘앤에프는 이번 전시회를 통해 글로벌 고객과 투자자, 연구기관, 대학생 등 다양한 이해관계자와 직접 소통하며 미래 배터리 생태계 비전을 공유할 계획이다.

엘앤에프는 엑스코 동관에서 ‘리딩 더 퓨처’를 주제로 참가하며, 전시 부스는 ▷양극재 개발 현황 ▷순환경제 비전 ▷체험형 전시 등 세 가지 영역으로 구성한다.

양극재 개발 현황 존에서는 엘앤에프의 핵심 양극재 기술을 집중 조명한다. 엘앤에프는 세계 최초로 니켈 함량 95%를 달성한 NCM(A) 양극재를 선보인다. 46파이 원통형 배터리에 적용 가능한 이 제품은 고에너지 밀도와 우수한 안정성을 동시에 구현해 미래형 고성능 배터리 시장의 핵심 소재로 주목받고 있으며, 현재 국내외 주요 셀 제조사 및 OEM에 공급되고 있다.

아울러 2026년 국내 최초로 양산을 앞둔 LFP 양극재도 선보인다. 10년 이상의 LFP 개발 경험과 NCM 양극재 양산 노하우를 기반으로 독자적으로 설계한 생산 공법을 통해 중국산 3세대 수준의 압축 밀도를 구현했으며, 생산 효율과 가격 경쟁력을 동시에 확보했다.

이번 전시에서는 대구 구지 3공장에 구축된 LFP 양극재 파일럿 라인 현황과 2026년 양산 로드맵을 공개한다.

아울러 엘앤에프는 전시회 기간 동안 다양한 이해관계자와의 소통을 강화하기 위한 특별 프로그램도 운영한다. 먼저 대구 지역 대학생을 초청해 회사 소개, 양극재 교육, 신사업 설명 등을 진행함으로써 지역사회 인재 육성에 기여한다. 또한 임직원 가족 초청 부스 투어와 퀴즈 이벤트, 일반 관람객을 위한 스탬프 투어와 AI 포토 이벤트 등 다양한 현장 프로그램도 마련했다.

최수안 엘앤에프 대표이사는 “이번 DIFA 2025에서 NCM·LFP 양극재를 포함한 차세대 배터리 소재 기술을 선보이며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 지속가능한 배터리 산업의 미래 비전을 제시하고자 한다”며 “앞으로도 최고 수준의 기술력과 높은 생산 기준을 바탕으로 국내외 고객 및 투자자들과 다양한 이해관계자들에게 차별화된 경쟁력과 기술 리더십에 대해 효과적으로 소통할 것”이라고 밝혔다.