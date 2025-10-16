신세계 제휴 카드 고객 대상

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한·삼성·BC카드가 가을 쇼핑 시즌을 맞아 신세계 ‘오메이징 카드 페스타(5Mazing Card Festa)’에 참여한다고 16일 밝혔다.

26일까지 진행되는 오메이징 카드 페스타는 전국 신세계백화점 매장에서 ‘신세계 제휴 카드’ 결제 고객 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

행사 기간 동안 신세계백화점 명품, 패션(여성∙남성 등), 잡화 매장에서 제휴카드로 최소 60만원부터 최대 1000만원 이상 결제 시 이용 금액별 최대 7% 신백리워드(신세계백화점 포인트) 적립혜택을 받을 수 있다.

점포별 리워드 행사와 동시에 신세계 제휴카드 이용시 할인 받을 수 있는 쿠폰팩 5종도 신세계백화점 앱을 통해 제공한다. ▷스위트/델리 5천원 할인권 ▷ 식당가 5천원 할인권 ▷워치/쥬얼리 브랜드 5만원 할인권 ▷패션/잡화 브랜드 2만원 할인권 ▷주방/베딩/데코 브랜드 2만원 할인권 등을 다운로드 받을 수 있다.

카드사별로 무이자 할부 혜택도 제공한다. 삼성카드 5만원 이상 결제시 2~5개월 무이자 할부를, BC카드는 최대 12개월 장기 무이자할부 혜택을 제공한다. 또 5만원 이상 결제 시 결제금액에 따라 2개월부터 12개월까지 무이자할부도 이용할 수 있다. 제휴카드 외 BC바로카드 이용고객에게도 최대 5개월 무이자 할부를 제공한다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 각 카드사 홈페이지 및 신세계백화점 앱을 통해 확인할 수 있다.