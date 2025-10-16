[헤럴드경제=강승연 기자] 오비맥주 카스가 네이버 스마트스토어에 ‘논알코올 음료’ 공식몰을 개설했다고 16일 밝혔다.

카스는 신제품 ‘카스 올제로’의 체험 기회를 확대하기 위해 ‘카스 올제로 체험팩(330㎖·4캔입)’을 받아볼 수 있는 무료 체험 이벤트를 20일부터 연말까지 운영한다. 배송비만 부담하면 누구나 체험팩을 받아볼 수 있다.

‘글로벌 건전음주의 날’을 기념해 캠핑용품 브랜드 밤켈과 함께하는 특별 프로모션도 기획했다. 20일부터 31일까지 오비맥주 공식몰에서 오비맥주 논알코올 제품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 ‘카스X 밤켈’ 캠핑용 하드쿨러를 증정한다.

29일부터 11월 11일까지는 네이버의 연중 최대 쇼핑 행사 ‘넾다세일’ 기간 특별 프로모션을 펼친다. 카스는 논알코올 무료 체험 이벤트와 함께 파격적인 할인 혜택을 제공한다. ‘카스 0.0’ 한정판 패키지도 공개한다.

카스 브랜드 관계자는 “앞으로도 다양한 온라인 이벤트와 혜택을 통해 더 많은 소비자들이 카스 논알코올 제품만의 매력을 경험할 기회를 마련하겠다”고 전했다.

한편 오비맥주 공식몰에서는 ‘카스 0.0(355㎖·500㎖)’, ‘카스 레몬 스퀴즈 0.0(330㎖·473㎖)’, ‘카스 올제로(330㎖)’ 등 오비맥주의 논알코올 제품을 구매할 수 있다.