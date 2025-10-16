- 10월 31일 지급 신청 접수 마감, 11월 30일까지 사용 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 대전지역 내 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청률이 93.9%를 기록(14일 오후 6시 기준)한 것으로 확인했다고 16일 밝혔다.

이는 지난 9월 22일 지급 개시된 이래 대상자 130만 7535명 중 122만 7417명의 시민이 신청한 것으로, 이에 따른 지급액은 총 1227억원에 달한다.

소비쿠폰 신청 대상 여부 확인은 온라인(카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS, 건강보험공단홈페이지·앱, 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크·카카오페이·네이버페이 앱 등)을 통해 손쉽게 대상자 여부를 확인할 수 있으며, 오프라인(동행정복지센터, 카드연계 은행 영업점)에서도 조회가 가능하다.

2차 소비쿠폰 지급은 오는 10월 31일 오후 6시(은행의 경우 오후 4시)까지 진행한다. 소득 상위 10%를 제외한 국민을 대상으로 1인당 10만원을 지급하며 1차와 동일하게 신용·체크카드, 대전사랑카드, 선불카드로 신청하면 된다. 1·2차 지급된 소비쿠폰은 11월 30일까지 사용가능하며, 기한 내 미사용 시 자동 소멸된다.

한편, 2차 소비쿠폰 지급과정에서 본인의 지급 여부에 대한 문의가 총 2832건이 접수됐다.

사유로는 출생이 684건(24.2%)로 가장 높은 비중을 차지했다. 해외 체류 후 귀국 610건(21.5%), 가구 구성 조정 370건(13.1%)이 뒤를 이었다. 이들에 대해서는 내용 확인을 통해 혜택을 받을 수 있도록 조치됐다.

시는 지급 과정에서 자치구 및 유관기관과의 협력을 공고히 하는 한편, 신청 종료 시까지 미신청자에 대한 적극 독려 활동을 전개하고 ‘찾아가는신청 서비스’를 통해 고령자·거동불편자에 대한 행정적 지원을 강화하고 있다.

권경민 대전시 경제국장은 “지급 마감 시한까지 보름여가 남지 않은 상황이다. 최대한 많은 대전 시민이 민생 회복의 혜택을 누릴 수 있도록 마지막까지 챙겨나갈 것”이라며 말했다.