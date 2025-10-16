오는 18~19일 안동체육관·탈춤공원 일원서 열려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도와 안동시가 주최하고 (재)경북바이오산업연구원이 주관하는 ‘제23회 경북과학축전’이 오는 18· 19일 안동체육관과 탈춤 공원 일원에서 열린다.

개막식은 18일 오전 11시, 안동탈춤 공원에서 진행된다.

올해 과학축전은 ‘과학으로 그리는 세상, 함께 만드는 미래’를 주제로, 과학기술의 즐거움을 시민과 공유하고 과학문화 확산을 도모하기 위한 다양한 전시와 체험 콘텐츠를 선보인다.

특히 이번 행사는 2004년 제5회, 2006년 제7회 이후 20년 만에 안동에서 열리는 축전으로, 도내 과학에 관심 있는 어린이와 청소년, 가족 단위 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

총 39개 기관·기업이 참여해 83개 부스가 운영되며, △주제관 △경북과학관 △첨단기술과학관 △유튜브 숏폼 체험관 △XR 체험관 등에서 최신 과학기술을 직접 체험할 수 있다.

체험행사로는 도내 학생들이 직접 운영하는 과학체험 부스를 비롯해 타이탄 로봇, 드론 체험, 마술 공연 등 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.

또한 △유명 과학 유튜버 ‘궤도’의 강연과 과학 도서 저자 초청 강연 등도 준비돼, 과학지식과 재미를 동시에 느낄 수 있다.

이 밖에 △트릭아트 포토존 △풍선아트 △마블 히어로 코스프레 등 관람객 참여형 부대행사도 다채롭게 펼쳐진다.

권기창 안동시장은 “이번 과학축전이 학생들이 친근하고 재미있게 과학을 접하는 계기가 되길 바란다”며 “과학을 통해 미래를 그리고 꿈을 키워가는 소중한 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.