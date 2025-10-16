中 희토류·리튬 등 핵심 자원 무기화…미중 희토류 분쟁 격화 美 채굴산업 복귀 선언… 주요 광물 개발 허용 행정명령 서명 글로벌 핵심 생산기업 투자, 원자재 직접 투자 대안으로 ‘각광’

[헤럴드경제=김유진 기자] 한화자산운용은 16일 미·중 광물전쟁 속에서 오히려 수혜가 기대되는 국내 유일 투자처로 ‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ 상장지수펀드(ETF)를 제시했다.

‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ ETF는 희토류 및 전략자원을 생산, 정제, 재활용하는 글로벌 핵심 기업들로 구성됐다. 현재 국내 ETF 시장에서 희토류 및 전략자원 관련 기업에 투자할 수 있는 상품은 ‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ ETF가 유일하다.

주요 구성종목으로는 희토류 채굴 기업 ▷MP머티리얼즈(미국) ▷북방희토(중국) ▷라이너스(호주), 리튬 채굴 관련 기업 ▷엘버말(미국) ▷필버라 미네랄즈(호주) ▷소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레(칠레) ▷라이온타운 리소스(호주) 등이 있다.

‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ ETF는 최근 가파른 수익률을 보이고 있다. 14일 기준 최근 일주일 28.2%, 1개월 48.9%, 3개월 82.6%, 연초 이후 100.4%의 수익률을 기록했다.

고수익률의 배경은 필수 광물을 둘러싼 미중 패권전쟁이다.

중국은 미국의 고율 관세 부과나 반도체 수출 통제에 대응해 ‘희토류 수출 통제’ 카드를 꺼냈다. 사실상 중국이 공급망을 장악하고 있는 희토류는 AI 서버·데이터센터·GPU·센서 등 고성능 장비의 핵심 부품 제작, 스마트폰·전기차 모터·풍력 터빈 같은 친환경·첨단 산업, 레이더·군용 센서· 미사일 유도 장치 등 방위산업 핵심 장비 등에 필수적으로 사용돼 미국에게도 필수적인 자원이다.

미국 정부는 이에 현지 최대 희토류 채굴업체 MP머티리얼즈에 직접 투자하고, 제품 가격 하한선을 보장하는 등의 조치로 대응했다. 중국과의 가격 경쟁에서 피해를 보고 있던 MP머티리얼스는 영업이익이 상당부분 개선될 것이란 전망에 지난 7월 10일 하루동안 주가가 50% 폭등한 뒤 급등세를 이어가고 있다.

또 지난 7일, 트럼프 미국 대통령은 환경 규제로 묶여있던 주요 광물 개발을 허용하는 행정명령에 서명했다. 역시 중국의 전략자원 무기화에 맞서 의존도를 줄이고 자국 내 공급망을 확보하기 위함이다.

전기차와 에너지저장장치(ESS)의 핵심 원료인 리튬 가격도 성과에 영향을 미쳤다. 최근 중국의 리튬 감산 소식 등으로 리튬 가격이 반등세를 보였고, 관련 채굴기업의 주가 상승으로 이어졌다. 광물 가격 상승은 생산기업의 영업이익 개선으로 이어질 수 있다는 것이 한화자산운용의 설명이다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 “‘PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업’ ETF는 난이도가 높은 자원 투자의 적절한 투자 대안”이라며 “희토류 및 전략자원이 반도체·전기차·인공지능(AI) 등 미래 주요 먹거리가 될 첨단산업에 없어서는 안될 소재인만큼 장기적인 관점으로 접근할 필요가 있다”라고 덧붙였다.