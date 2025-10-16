헌혈견 할인까지 출시해 착한 펫보험 이미지 추구

[헤럴드경제=서지연 기자] DB손해보험은 자사 ‘펫블리 반려견보험’에 신규 특약 형태로 ‘항암약물 치료 시 보장금액 확대’ 담보를 도입했다고 16일 밝혔다. 이번 상품은 동물병원 현장의 수요와 실제 보호자의 치료 경험을 종합 반영해 설계돼 실용성을 높였다는 평가다.

해외 연구에 따르면 성견의 암 사망률은 30~33%에 달한다. 특히 고령견이나 대형견은 암 발병 위험이 높다. 이에 따라 DB손보는 항암치료 보장을 강화해 반려동물 보험의 핵심 보장으로 자리잡을 것으로 기대하고 있다.

이번 담보는 설채현 수의사와 이기우 배우가 직접 DB손보에 제안해 반영된 것으로, 단순한 마케팅 협업을 넘어 실질적 상품 개선 사례로 주목된다.

또한 DB손보는 이번 신담보 출시와 함께 ‘헌혈견 보험료 할인’ 제도도 함께 선보였다.

앞서 ‘국가봉사동물 은퇴견 할인’ 제도를 운영했던 DB손보는 착한 펫보험이라는 브랜드 이미지를 강화하고 있다.

DB손보 관계자는 “고객 실생활에 꼭 필요한 보장과 혜택을 중심으로 전문가 제안을 반영한 상품 개발을 이어가고 있다”며 “앞으로도 반려동물 보호자들의 목소리를 상품 설계에 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.