사명 변경 후 첫 공식 슬로건 발표

[헤럴드경제=강승연 기자] hy가 새로운 슬로건 ‘하우 아 유(how are you·사진)’를 발표했다고 16일 밝혔다. 한국야쿠르트에서 사명을 변경한 후 내건 첫 공식 슬로건이다.

hy는 ‘안부’를 묻는 문장의 의미가 유산균 발효유를 전하며 고객의 건강을 지켜온 기업 운영 철학에 부합한다고 설명했다. 고객의 니즈를 끊임없이 탐구하고 찾아간다는 뜻도 담았다. ‘저속노화’와 같은 새로운 수요를 파악하고, 연구개발을 통해 고객만족을 끌어내겠다는 전략이다.

슬로건의 처음과 끝인 ‘how’와 ‘you’의 첫 글자를 합치면 현재 기업명이 된다. 익숙한 표현으로 사명과 자사 핵심역량, 캠페인 방향을 자연스럽게 각인시킬 수 있다.

사회공헌활동 비전 설정에도 활용할 계획이다. 고독사 예방을 위한 ‘홀몸노인돌봄활동’을 중심으로 방문활동 기반 취약계층 지원 사업을 고도화한다. 최근에는 온라인 기부 플랫폼 사업 명칭을 ‘how are you 안부플러스’로 변경하고, 전국 단위로 전개 중이다.

신규 슬로건은 제품 패키지에 적용한다. 프레시 매니저 유니폼 및 전달 용구, 냉장 전동카트 외관에 순차 반영할 예정이다. TVC, SNS 등 온·오프라인 매체를 통한 연속성 있는 브랜딩 활동도 계획 중이다.

김일곤 hy 마케팅부문장은 “hy와 자사의 브랜드가 일상 속 인사처럼 편안하게 기억되길 바란다”며 “건강한 내일을 위해 고객이 필요한 부분을 끊임없이 묻고 또 답을 찾아가겠다”고 말했다.