[헤럴드경제=최원혁 기자] 유튜브 애플리케이션에 일부 장애가 발생해 한때 동영상 재생에 어려움을 겪었다. 현재는 일단 유튜브와 유튜브 뮤직, 유튜브 TV 등에서 발견된 이 같은 오류는 일단 복구된 상태다.

16일 구글은 공지를 통해 “일부 사용자가 유튜브와 유튜브 뮤직, 유튜브 TV를 통한 동영상 시청에 어려움을 겪고 있다는 사실을 인지하고 있다”며 “우리는 해당 문제를 조사중”이라고 확인했다.

이어 별도 ‘복구’ 메시지를 내고 “모든 유튜브 서비스에도 해당 문제가 해결됐음을 확인한다”며 “여러분의 인내에 감사한다”고 밝혔다.

앞서 인터넷 서비스 장애를 추적하는 다운 디텍터에 따르면 미국에서만 최근 24시간 동안에만 백만명이 넘는 이용자가 유튜브 이용에 장애를 신고한 것으로 집계됐다. 특히 신고는 한국시간 기준 오전 8시부터 본격적으로 치솟기 시작해 9시께 36만건을 넘어서며 정점을 찍었다.

국내의 경우 핸드폰을 포함한 대부분 기기에서 유튜브 접속 시 동영상 재생이 이뤄지지 않았다.

일부 사용자는 광고 동영상은 재생된 뒤 검은 오류 화면이 뜨는 현상을 경험했고 또 다른 일부는 아예 동영상 재생 자체가 불가능한 상태에 빠지기도 했다.

구글 관계자는 “한국 시간 기준 9시34분께 모두 정상화됐다”며 “현재 원인은 규명 중”이라고 밝혔다.