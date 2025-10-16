- 충남도·내포문화숲길, 내달 2일 서산 보원사지서 ‘포레스트 버스킹’

[헤럴드경제= 이권형기자] 깊어가는 가을날 고즈넉한 천년 산사 옛터에서 알록달록한 ‘가을색 선율’을 만날 수 있는 보기 드문 무대가 열린다.

충남도와 사단법인 내포문화숲길은 다음 달 2일 오후 2시 서산 보원사지 일원에서 ‘내포문화숲길 포레스트 버스킹’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 국가숲길이자 충남 대표 숲길인 내포문화숲길에서 가을의 정취와 함께, 자연 속 휴식과 문화가 공존하는 시간을 선사하기 위해 마련했다.

버스킹에는 어쿠스틱 밴드 ‘온도’와 아카펠라 그룹 ‘튠에이드’, 퍼포먼스 그룹 ‘팀 퍼니스트’ 등 다양한 장르의 팀이 출연, 관람객들에게 따뜻하면서도 생기 넘치는 무대를 선사할 예정이다.

또 행사장 인근에는 어린이들을 위해 에어바운스 놀이터를 설치하고, 솜사탕·팝콘 간식 부스와 국가숲길·동서트레일·내포문화숲길 홍보 부스도 함께 운영하며 가족 단위 방문객들의 즐거움을 더할 계획이다.

공연은 무료이나, 내포문화숲길 누리집을 통해 행사 참여를 사전에 신청하면, 선착순 400명까지 기념품을 받을 수 있다.

이용길 충남도 산림휴양과장은 “숲과 문화가 어울린 버스킹을 통해 도민에게 휴식과 힐링의 시간을 선사하고, 내포문화숲길의 매력을 더 널리 알리는 계기를 만들기 위해 이번 프로그램을 마련했다”며 관심과 참여를 당부했다.