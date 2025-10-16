[헤럴드경제=신현주 기자] 기업회생 절차가 진행 중인 홈플러스가 “매각방식이 공개입찰 전환됐지만, 스토킹호스 방식 아래에서 진행해 오던 잠재적 인수자와의 협의는 계속 진행 중”이라고 밝혔다.

홈플러스는 지난 15일 설명자료를 내고 이같이 밝혔다.

홈플러스는 “지금까지 스토킹호스 방식으로 다수의 잠재적 인수자와 조건부 우선인수자 선정을 위한 노력을 진행해 왔으나, 아쉽게도 아직 우선협상자를 확보하지 못했다”며 “현재도 한 잠재적 인수자와 협상을 진행하고 있으나 협상이 지연되면서 협상 도중에 매각방식이 법원절차에 사전에 예정된 일정에 따라 스토킹호스에서 공개입찰로 전환되게 됐다”고 말했다.

홈플러스는 “현재 상황에서 인가 전 인수합병(M&A)의 성공만이 홈플러스가 회생할 수 있는 가장 현실적이고 유력한 방안임은 주지의 사실”이라며 “인가 전 M&A의 성사를 위하여 필요한 모든 노력을 다하고 있다”고 강조했다.

15개 폐점 예정 점포에 대해 조건부 폐점 보류한 것에 대해 홈플러스는 입장을 재확인했다.

홈플러스는 “9월 19일 홈플러스 사태 해결을 위한 TF(태스크포스) 의원들이 당사를 방문해 회생방안에 대해 함께 협의를 진행하게 됐다”며 “이 자리에서 주요 거래처의 거래조건 강화 및 납품물량 축소로 인한 자금 및 판매물량 부족 등 15개 점포를 폐점할 수밖에 없는 사유를 설명했다”고 전했다.

홈플러스는 이 자리에서 대형마트 업종의 불확실성과 홈플러스를 둘러싼 사회적 이슈 등으로 인해 현재 M&A 시장에는 제한적인 수의 잠재적 인수자만이 남아 매각 협의가 어렵다고 설명했다. 이에 홈플러스는 주요 거래처 거래조건 복구, 납품물량 정상화를 전제로 15개 점포의 폐점을 11월까지 보류하기로 했다.

홈플러스 측은 “15개 점포의 계속 운영 여부는 M&A가 완료되고 나면 인수자가 결정하는 것으로 합의한 바 있다”고 했다.