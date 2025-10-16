[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 오는 24일부터 다음달 16일까지 매일 오후 7시부터 10시까지 국가유산인 대릉원 일원에서 ‘2025 국가유산 미디어아트 경주 대릉원’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

‘대릉원 몽화, 천년의 문이 열리다’를 주제로 열리는 이번 행사는 천년의 역사와 전통이 살아 숨 쉬는 대릉원에 첨단 미디어 기술을 접목해 시민과 관광객에게 색다른 예술적 감동을 선사한다.

개막식은 24일 오후 7시 대릉원 후문 90호 고분 앞 잔디광장에서 열린다.

신라 고취대의 장엄한 퍼포먼스로 막을 올리며 현대적 감각으로 전통을 재해석한 ‘생동감크루’의 무대가 이어진다. 별도의 입장료는 없으며 행사 기간 천마총은 무료로 개방된다.

관람객들은 대릉원 고분군 곳곳에서 펼쳐지는 미디어파사드, LED, 모션캡처, AI 인터랙티브 등 첨단 기술 기반의 작품을 체험하며, 천년의 시간을 넘나드는 몰입형 미디어아트를 즐길 수 있다.

또 가족·연인 단위 방문객을 위한 다양한 부대행사와 체험프로그램도 마련해, 빛과 소리가 어우러진 야간 경관 속에서 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

경주시는 이번 행사를 통해 신라의 역사와 문화를 세계에 알리고, 한국 문화유산의 새로운 가능성을 제시하는 국제적 문화예술 축제로 발전시킬 계획이다.

특히 2025 APEC 정상회의를 앞두고 열리는 이번 행사가 경주의 문화외교 무대이자 세계적 문화관광도시로의 도약 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 “천년 신라의 찬란한 문화를 현대 기술로 새롭게 조명하는 뜻깊은 계기가 되고, 경주의 소중한 문화유산이 세계인에게 사랑받는 콘텐츠로 발전하도록 지원하겠다”고 말했다.