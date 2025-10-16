[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구상공회의소는 15일 그랜드관광호텔에서 기관·단체장, 상공의원, 포럼 회원 등 120여 명이 참석한 가운데 ‘21세기대구경제포럼 제288차 세미나’를 개최했다.

21세기대구경제포럼에서는 지난해부터 지역 경제를 이끌고 있는 기업인을 강사로 초청해 경영 철학과 노하우를 듣는 시간을 갖고 있다. 이날 세미나에서는 황병우 iM금융그룹 회장을 초청해 ‘iM뱅크와 지역경제의 상생’을 주제로 특강을 진행했다.

황 회장은 “1995년 입사 후 11개의 사번을 가질 정도로 굴곡진 은행생활을 하면서 최초의 채용형 인턴, 최초의 연구원 출신 지점장, 지방은행 최초의 컨설팅센터 운영, 전국 최초의 시중은행 전환 등 수많은 ‘최초’의 타이틀을 경험했다”고 회고했다.

이어 “직원에서 그룹 회장에 이르기까지 ‘차별화된 비즈니스 모델’과 ‘핵심 성공요소’ 두 가지를 끊임없이 고민해 왔다”며 “iM뱅크는 시중은행의 오프라인 강점과 인터넷전문은행의 디지털 경쟁력을 접목해 차별화된 강점을 극대화할 것”이라고 밝혔다.

또 “iM뱅크는 시중은행으로 전환되었지만 대구에 본점을 둔 가장 지역적인 전국은행”이라며“앞으로도 지역과 운명공동체라는 마음으로 지역경제 활성화와 지방소멸 위기 극복에 앞장서겠다”고 강조했다.

황병우 회장은 “대구경북 시도민도 iM뱅크의 주주로 참여해 은행의 주인이 되어주시길 바란다”며 ”앞으로도 지역기업을 더욱 밀착 지원하는 금융기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편 황병우 회장은 경북대에서 경제학 석·박사 학위를 취득했으며 현재 iM금융그룹 제4대 회장 겸 iM뱅크 제14대 은행장을 맡고 있다.