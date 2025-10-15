[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 15일 경주시 남산동 통일전에서 이철우 경북지사를 비롯한 주요 기관·단체장 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘제47회 통일서원제’를 개최했다.

이번 행사는 삼국통일의 역사적 의미를 되새기고 한반도의 평화와 통일 의지를 다지기 위해 마련됐다.

또 경주에서 열리는 2025 APEC 행사의 성공적인 개최를 기원하며 한반도 통일과 세계 평화를 기원하는 의미를 함께 담았다.

개막식은 경북도립예술단 교향악단과 경주시립 신라고취대의 식전공연으로 시작됐다. 이어 상영된 AI 영상 ‘평화와 화합의 메시지’는 삼국통일의 정신을 계승해 한반도의 통일과 세계의 화합을 이루고자 하는 의지를 표명했다.

이후 주요 내빈의 헌화 및 분향이 진행됐으며 남성중창단의 축하공연으로 ‘희망의 나라로’와 베토벤 교향곡 9번 ‘환희의 송가(Ode to Joy)’가 이어졌다.

마지막으로 2025 APEC 성공개최를 기원하는 경북도민의 마음을 담아 평화 상징인 비둘기 풍선을 날리는 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

행사장 주변에서는 2025 APEC 경주 홍보부스, 전통문화 체험존(국궁 체험), 미래세대 통일염원 그림 전시회 등 다양한 부대행사도 운영됐다.

이철우 경북지사는 “통일서원제는 삼국통일 정신을 계승하고 한반도 평화통일의 의지를 다지는 행사”라며 “경주에서 개최되는 2025 APEC의 성공적인 개최를 통해 경북이 통일·평화의 상징 지역으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.