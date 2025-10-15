[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]‘2025 경주국제마라톤대회’가 오는 18일 1만 5000여명의 국내외 선수가 참여한 가운데 경주시 일원에서 열린다.

경주시 경북도, 대한육상연맹, 동아일보사가 공동 주최하는 이번 대회에는 엘리트 부문 62명(국제 남자 28명, 국내 34명)과 마스터즈 1만 5000명(풀코스, 하프코스, 10km)이 참가해 젊음과 건강을 다지는 힘찬 레이스를 펼친다.

올해 참가 규모는 지난해보다 3000여명 늘어 역대 최대를 다시 경신했다.

이번 대회는 문화체육관광부 주관 ‘2025 지자체 개최 국제경기 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 1억 8000만원을 확보, 해외 엘리트 선수를 15명 증원했다.

또 세계육상연맹(WA)으로부터 ‘엘리트 라벨(Elite Label)’ 인증을 획득하며 대회의 위상과 국제적 공신력을 한층 높였다.

국내에서는 서울마라톤(플래티넘), 대구마라톤(골드), 군산새만금마라톤에 이어 경주국제마라톤이 세 번째로 ‘엘리트 라벨’ 대회에 이름을 올렸다.

이번 대회는 참가자들의 열정적인 레이스와 함께 대릉원, 첨성대, 반월성, 월정교, 동궁과 월지, 황룡사지, 분황사 등 천년 신라의 문화유산을 배경으로 한 경주의 가을 정취가 전국에 전파된다.

또 2025 APEC 정상회의를 불과 2주 앞두고 열리는 만큼 이번 대회는 전 세계의 시선이 집중된 경주의 국제도시 이미지를 강화하고 APEC 개최지로서의 홍보 효과도 높일 것으로 기대된다.

경주시는 교통통제와 주차관리 인력을 비롯해 경찰, 자원봉사자, 의료진, 운영요원 등을 대거 투입해 안전하고 원활한 대회 운영에 만전을 기하고 있다.

또 주요 코스 곳곳에 풍물·응원단 공연을 배치해 거리응원 분위기를 조성하고, 대회 전 구간 환경정비를 실시해 깨끗하고 쾌적한 도시 이미지를 선보일 예정이다.

주낙영 경주시장은 “경주국제마라톤은 오랜 역사와 전통을 가진 우리 시의 대표 국제스포츠 행사로 매년 수많은 국내외 선수와 관광객이 함께하는 축제의 장이 되고 있다”며 “이번 대회가 APEC 정상회의를 앞둔 경주의 역동적 이미지를 세계에 각인시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.