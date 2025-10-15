[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본 교토시 명소 야라시야마 대나무 숲이 낙서로 몸살을 앓고 있다. 특히 한글 낙서까지 나와 눈살을 찌푸리게 한다.

15일 아사히 신문은 일본 교토시가 야라시야마 명소인 대나무 숲의 낙서 피해가 증가하자 벌채를 검토 중이라고 보도했다.

교토시는 지난 6일 대나무 약 7000그루를 조사한 결과 약 350그루에서 낙서를 확인했다고 밝혔다.

낙서 대부분이 칼, 열쇠 등 날카로운 물체로 새겨진 것으로 추정됐다. 낙서 내용은 대부분 알파벳으로 누군가의 이니셜이 새겨져 있거나 방문 날짜 또는 하트 안에 연인들의 이름이 새겨져 있기도 했다.

알파벳 뿐만 아니라 일본어, 한자로 추정되는 낙서도 일부 발견됐고 ‘이OO’, ‘박OO’ 등 버젓이 한글로 적힌 낙서도 있었다.

교토부립식물원에 따르면 대나무 표면에 생긴 흠집은 복구되지 않는 것으로 알려졌다.

이에 교토시는 추가 낙서를 막기 위해 대나무 일부분에 녹색 양생 테이프를 붙였지만 경관 훼손에 대한 우려가 제기되기도 했다.

교토시는 관람객들에게 관람 예절을 지켜달라고 촉구하면서도 낙서 피해를 입은 대나무를 베어내는 방안을 검토하고 있다.

앞서 지난 2018년에도 야라시야마 대나무 숲이 낙서 피해를 입어 공분을 산 바 있다. 그러다 코로나19 유행으로 관광객이 감소하면서 자연스레 낙서도 없어졌지만 올해 초부터 다시 낙서가 생기기 시작하더니 여름이 되어서는 크게 늘어난 것으로 나타났다.

이시카와 케이스케 야라시야마 상가회 회장은 “야라시야마를 방문한 추억을 대나무가 아닌 마음에 새겨줬으면 좋겠다”고 호소했다.