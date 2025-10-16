한경협 의뢰 ‘민생물가 상승 요인 분석 및 대책’ 보고서 의식주 물가, 소비자물가보다 가파르게 상승 체감 물가와 통계 수치 간 괴리 지적 주거 비용이 의식주 물가 상승 견인

[헤럴드경제=박지영 기자] 최근 5년간 전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주(衣食住) 물가가 소비자물가보다 훨씬 빠른 속도로 상승한 것으로 나타났다. 이에 국민들이 실제 체감하는 물가 부담 수준과 실제 통계 사이의 괴리가 크다는 지적이 나온다. 특히 주거 물가가 크게 상승하며 국민들의 부담을 높인 것으로 조사됐다.

16일 한국경제인협회(한경협)가 한성대학교 김상봉 교수에게 의뢰한 ‘민생물가 상승 요인 분석 및 대책’ 보고서에 따르면, 2019년부터 2024년까지 최근 5년간 의식주 물가는 연평균 4.6% 상승, 같은 기간 전체 소비자물가 상승률(2.8%)보다 1.8%p(포인트) 높았다.

의식주 중 주(住)가 5.5%로 가장 가파르게 상승했고, 식(食) 4.6%, 의(衣) 2.9% 순이었다. 한경협 관계자는 “민생과 직결된 의식주 물가의 가파른 상승으로 서민들의 체감물가 부담이 컸을 것”이라고 설명했다.

특히 주거 부문 물가 상승은 전기·가스 등 에너지 요금 급등(연평균 7.0%)이 주도했다. 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 국제 천연가스 가격이 폭등하고 환율까지 오르면서, 공동주택 관리비 역시 5년 새 약 33% 이상 올랐다. ‘국민평형’(전용 84㎡) 기준 월 관리비가 18만8000원대에서 25만원 수준으로 는 셈이다.

식생활 물가도 꾸준히 올랐다. 식료품과 음식서비스 가격이 연평균 4.6% 상승했는데, 이는 국제 농식품 가격 상승과 함께 국내 유통비용 증가가 주된 요인으로 꼽혔다. 식료품 유통비용이 소비자가격에서 차지하는 비중은 2019년 47.5%에서 2023년 49.2%로 높아졌다. 외식업계의 식재료비와 인건비 상승(각각 연평균 9.8%, 5.8%)도 식생활 물가 인상을 부추겼다.

의류 물가는 연평균 2.9% 오르며 비교적 완만했지만, 다품종 소량생산 체제 확산, 브랜드 선호도 상승, 국제운임 및 인건비 부담 등으로 지속적인 상승세를 보였다.

한경협은 의식주 물가 급등의 구조적 원인으로 국제 에너지·농식품 가격 상승, 유통비용 확대, 인건비 부담을 지목했다.

대책으로는 ▷의류 제조의 디지털 혁신 지원(AI 기반 수요예측 및 자동화) ▷수입 농식품 가격 상승 완충장치 마련 및 유통 효율화 ▷공동주택 에너지 절감시설 도입과 단지 간 공동관리 확대 등을 제안했다.

한경협 관계자는 “전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주 물가가 전체 소비자물가보다 빠르게 오르면서, 실제물가와 체감물가 간 괴리가 커진 것으로 나타났다”며 “민생물가 안정을 위한 근본적인 대책이 필요하다”고 강조했다.