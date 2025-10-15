[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김영옥(87)이 과거에 절친한 친구에게 사기를 당해 전 재산을 잃었다고 고백했다.

14일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘서경석의 인생 수업’ 코너로, “87년 살면서 깨달은 절대 친해지면 안 되는 사람의 특징 - 김영옥 배우 2부”라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김영옥은 “젊었을 때 동창에게 사기를 당해 전 재산을 다 잃다시피 했다”고 털어놨다.

그는 당시 경험이 아주 큰 공부가 됐다며 “아이들에게도 ‘줄 수 있는 만큼만 줘라. 내가 가난해질 정도면 사람도 돈도 잃는다’고 말한다”고 전했다.

그러면서 “나는 ‘돈 거래’는 안 한다”고 강조했다.

김영옥은 “‘좋은 사람’은 변함없는 사람이다. 얕은 술수 쓰는 사람 보면 정 떨어진다”며 “이 나이가 되어 보면 많은 친구까지는 필요가 없다”고 했다.

인생을 위한 조언으로는 “불행한 건 묻어두고, 닥치는 대로 해결하며 적응해라”고 권했다. 인생에서 행복도 불행도 지속되지 않는다면서 “90년 가까이 살다보니 겁이 난다. 가는 날 가더라도 후회 없이 가자는 생각”이라고 덧붙였다.