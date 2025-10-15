금융투자협회·자본시장연, 증권업계 성장전략 세미나…“혁신기업 자금조달 지원 확대 필요”

[헤럴드경제=김유진 기자]증권업계가 ‘생산적 금융’ 확대를 위해 발행어음 인가 및 기업성장집합투자기구(BDC) 참여 기반 마련 등 제도 개선을 제안했다. 혁신기업의 성장 단계별 자금조달을 지원하고, 모험자본을 활성화하기 위한 금융투자업계의 역할을 강화하자는 취지다.

금융투자협회와 자본시장연구원은 15일 여의도 금투센터 불스홀에서 ‘생산적 금융 확대를 위한 증권업계 역할 및 성장전략’을 주제로 공동 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 자본시장을 통한 실물경제 지원을 강화하고, 증권업계의 성장 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

박용린 자본시장연구원 부원장은 ‘생산적 금융 확대를 위한 증권업계의 역할과 정책과제’ 발표에서 “증권업이 혁신기업의 성장단계별 자금조달을 지원하고, 모험자본을 중개하는 핵심 플랫폼으로 기능해야 한다”고 강조했다. 그는 이를 위해 ▷발행어음·투자일임계좌(IMA) 인가 및 지정 확대 ▷기업성장집합투자기구(BDC) 참여 기반 마련 등의 정책과제를 제시했다.

윤병운 NH투자증권 사장(금융투자협회 비상근부회장)은 ‘첨단산업 성장·재편을 뒷받침하는 생산적 금융’을 주제로 “증권업계가 첨단산업 성장단계에 맞춘 투자방식을 확대해야 한다”고 말했다. 그는 ▷혁신기업에는 주식과 채권의 장점을 결합한 메자닌·성장형 사모펀드 등 새로운 자금조달 방식을, ▷전통산업에는 M&A 및 구조조정 금융을 통한 사업 재편 지원이 필요하다고 설명했다.

서정학 IBK투자증권 사장은 ‘중기특화 증권사 운영 현황 및 개선과제’ 발표를 통해 “약 800만개의 중소기업과 4만개의 벤처기업에 대한 모험자본 공급은 종합투자금융사(종투사)만으로는 한계가 있다”며 “중소형 증권사가 함께해야 세밀한 지원이 가능하다”고 강조했다. 그는 ▷모험자본 투자에 대한 NCR(영업용순자본비율) 적용기준 완화 ▷전용펀드 참여기회 확대 등 실효성 있는 인센티브 강화 방안을 제안했다.