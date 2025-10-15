지난 한 달간 청년과 중·장년 함께 창업 교육 ...‘태권킥’, ‘K-아트 플랫폼’ 등 창업 아이디어 발표 및 성과 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 14일 구청 제2회의실에서 ‘청년과 중‧장년, 우리 함께해요!’를 주제로 세대융합형 창업 교육 수료식을 개최했다.

이번 창업교육은 세대 간 협업을 통해 창업 아이디어를 구체화하고 실질적인 창업 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 교육은 8월 말부터 9월 말까지 총 16시간의 강의와 개인별 맞춤형 전문 컨설팅 5회로 진행됐으며 사업계획 수립, 브랜드 기획, 마케팅 전략 등 실무 중심의 프로그램으로 구성됐다.

이날 수료식에서는 수료생들이 직접 창업 아이디어를 발표하고 그간의 성과를 공유했다.

주요 발표 아이디어로는 ▲닭갈비 전문점 ‘태권킥’ ▲민화 특허 데이터와 노하우를 기반으로 생성형 AI를 활용한 ‘K-아트 플랫폼’ ▲커피전문점 ‘맛있는 커피연구소’ ▲건강베이커리 프로젝트 ‘굿모닝 베이커스 동대문’ ▲생성형 AI 기반 서점 ‘기술과 인문학, 청춘과 기성’ 등이 소개됐다.

참석자들은 이번 과정을 통해 세대 간 관점과 경험이 융합된 창업 모델의 가능성을 확인하며, 서로의 아이디어를 공유하고 협력의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.

이필형 동대문구청장은 “세대가 함께 배우고 도전한 이번 교육을 통해 서로의 경험과 열정이 하나로 모여 새로운 창업의 길을 열었다”며 “앞으로도 구민이 세대를 넘어 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.