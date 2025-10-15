9월 19일, 중곡동 대원빌라 재건축정비사업 조합설립인가 완료... 6월엔 자양 현대한창빌라 사업시행계획인가 고시, 이주 진행... 구의동 한양연립은 내년 8월 준공 목표, 4개동 215세대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 소규모 주택정비사업에 속도를 내고 있다.

소규모 주택정비사업은 노후‧불량 건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위해 시행하는 사업이다.

대규모 재개발이 어려운 소규모 저층 주거지 개발을 통해 주거생활의 질을 높이는 제도로 절차가 간소해 속도가 빠르다. ‘서울시 도시계획조례’를 개정, 2028년 5월까지 용적률을 최대 300%까지 완화해 정비사업에 활력을 불어넣고 있다.

현재 광진구에는 총 8곳이 진행중이다. 자율주택정비 1곳, 가로주택정비 4곳, 소규모재건축 2곳, 소규모재개발사업 1곳이 있다. 8곳 정비사업이 모두 완료되면, 3만5천여 제곱미터에 건물 15동, 918세대가 들어서게 된다.

9월 19일에 대원빌라 소규모 재건축정비사업조합이 조합설립인가를 마쳤다. 대상지는 중곡동 18-16번지 일대로 2963㎡ 면적에 13층 건물 2개가 들어선다.

6월에는 자양 현대한창 가로주택정비사업의 사업시행계획인가를 고시했다. 자양동 694번지 일대로 부지는 4848㎡에 달한다. 지하 2층에서 지상 15층 규모로 연면적 1만9330㎡에 2개동 129세대의 공동주택이 조성된다. 자양로와 천호대로를 잇는 교통 인프라가 마련돼 쾌적하고 접근성 높은 주거지로 거듭나게 된다. 연말에 이주를 끝내고 착공에 들어갈 계획이다.

구의동 한양연립 가로주택정비사업도 한창이다. 구의동 592-39번지이며 면적은 9877㎡로 8개 사업지 중에서 가장 크다. 2022년에 사행시행계획인가를 받아 2024년 2월에 착공했다. 현재 공정률은 약 50%로 내년 8월 준공할 계획이다. 지상 10~15층에 4개동, 215세대가 입주하게 된다.

능동 253-4번지 일대 자율주택정비사업은 막바지다. 지난해 9월 사업계획 주민공람공고를 시작으로 통합심의, 사업시행계획인가, 이주 및 착공을 거쳐 내년 3월에 준공을 목표로 하고 있다.

김경호 광진구청장은 “저층주거지 개발로 광진구 지도가 점점 변하고 있다. 소규모 주택정비사업이 더 빠르고 효율적으로 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”며 “앞으로도 더 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 만드는데 최선을 다하겠다. 구민 여러분의 많은 관심과 응원 바란다”고 말했다.

구는, ‘2040 광진 재창조 플랜’을 토대로 서울시와 긴밀히 협업해 신속통합기획 주택재개발, 모아타운 사업 등과 함께 정비사업 추진에 속도를 낸다는 입장을 밝혔다.