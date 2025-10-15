17일부터 19일까지 정관읍 좌광천 지방정원 일원

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 기장군은 오는 17일부터 19일까지 정관읍 좌광천 지방정원 일원에서 ‘제11회 정관 생태하천 학습문화축제’를 개최한다고 15일 밝혔다.

‘정관 생태하천 학습문화축제’는 부산시 구·군 축제 평가에서 ‘2024년 부산시 지정 최우수 축제’ 및 ‘2025년 유망축제’로 연이어 선정되면서 우수한 축제 콘텐츠를 대외적으로 인정받고 있다.

올해는 11회째를 맞아 더욱 풍성하고 다채로운 프로그램으로 진행될 예정이다. 축제기간 ▷길놀이 퍼레이드 ▷걷기대회 ▷과학·영어 체험행사 ▷문예행사 ▷청소년 어울마당 ▷정관 나눔 프리마켓 ▷좌광천 생태체험 프로그램 ▷북 콘서트 등 다양한 체험과 행사가 진행된다. 특히 올해에는 좌광천 지방정원 어린이 동요제, 로봇 경연대회 등 새로운 프로그램이 마련돼 더욱 기대를 모으고 있다.

첫날인 17일에는 기장군 평생학습 프로그램 참가자 공연과 정관읍 승격 10주년 가요쇼, 지역가수 및 초대가수의 축하공연이 진행된다. 18일에는 어린이와 청소년이 참여하는 사생대회와 백일장대회가 열리고 개막식이 개최된다. 또 ‘달밤달초(청소년 어울마당)’에서는 지역 청소년팀(10팀)과 비오 등의 초대가수 공연으로 축제의 열기를 더한다.

19일 마지막 날은 가족 걷기대회를 시작으로 ‘좌광천 지방정원 어린이 동요제’가 열린다. 이어서 좌광천 지방정원 축하쇼와 함께 폐막식이 진행되며, 양지원, 안소미, 민경훈 등 인기가수의 축하공연으로 축제의 피날레를 화려하게 장식할 예정이다.

이 밖에 기장군 홍보대사로 ‘기장바다’를 배경으로 활발한 저술 활동을 펼치고 있는 김여나 작가의 ‘북콘서트’가 열려, 작가와의 인터뷰, 다육이 체험 등으로 어린이들과 직접 호흡하며 소통하는 시간을 가질 예정이다.

정종복 기장군수는 “이번 축제가 환경과 가족, 행복의 가치를 되새기면서 삶의 활기까지 불어넣는 소중한 계기가 되길 바란다”며 “자연이 살아 숨쉬는 좌광천변에서 아이들은 즐겁게 배우고, 어른들은 아이들과 함께 행복한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.