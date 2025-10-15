- 우수인재와 전문인력 확보 통해 품질 및 고객만족에 최선…신입과 경력 사원 부문별 모집

[헤럴드경제= 이권형기자] 계룡건설이 2025년도 하반기 신입 및 경력사원 공개채용을 진행한다.

ESG 경영을 실천하며 지속 성장을 이어가고 있는 계룡건설은 어려운 건설 경기 속에서도 매년 정기적인 공개채용을 이어가며 우수 인재와 전문 인력 확보에 힘쓰고 있다.

이번 채용과 관련해 계룡건설은 주요 대학교 채용설명회와 취업박람회에 참여해 회사 비전과 인재상, 채용 절차 등을 소개하며 구직 희망자들의 큰 관심을 이끌었다.

신입사원 모집 부문은 건축, 토목, 설비, 전기, 조경, 경영지원, 개발 등이며, 지원 자격은 모집 분야 전공자로 2026년 1월 입사가 가능한 자다. 모집 분야 관련 자격증 보유자와 보훈대상자는 우대한다.

경력사원 모집 부문은 토목, 인테리어 디자인 기획으로 관련 직무경력 충족자 및 자격증 보유자에 가산점을 부여한다.

지난 1일부터 진행중인 온라인 입사지원서 접수는 오는 20일 낮 12시까지이며, 이후 채용 절차는 AI역량 검사, 실무진 면접, 경영진 면접 순으로 진행한다.

올해 창립 55주년을 맞은 계룡건설은 지속적인 매출 성장과 수주 확대를 바탕으로 매년 신입 및 경력사원 채용을 진행하고 있으며, 다양한 프로그램을 통해 해당 직무 역량을 빠르게 확보하고 최고의 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

계룡건설 관계자는 “매년 공개채용을 통해 청년 일자리 창출과 우수 인재 확보에 앞장서고 있다”며 “앞으로도 전문인력을 기반으로 최고의 품질과 서비스를 제공하며 고객에게 신뢰받는 지속가능한 기업이 되도록 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.