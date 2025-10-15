[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 오는 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 전곡항 지질탐방로 입구에서 ‘전곡항 지질탐방로 홍보 이벤트’를 개최한다.

이번 행사는 신규 관광 자원으로 조성된 전곡항 지질탐방로를 널리 알리고, 시민과 관광객들이 지질공원의 가치를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 마련됐다.

주요 프로그램으로는 ▷지질탐방로 및 지질공원 홍보 부스 ▷지오파트너 홍보 부스 ▷스탬프 투어 및 룰렛 이벤트 ▷오프닝 및 상설 공연 등이 운영된다.

특히, 스탬프 투어를 완주한 참가자에게는 룰렛 이벤트를 통해 서해랑케이블카 탑승권, 코리요 발매트, 파우치 등 다채로운 기념품이 제공된다.

탐방로 걷기, 포토존 촬영, 공연 관람 등 가족·연인·친구 모두 함께 즐길 수 있는 프로그램이 준비돼 있어 많은 관광객의 참여가 기대된다.

시는 이번 행사를 통해 전곡항 지질탐방로를 포함한 화성국가지질공원에 대한 시민들의 인지도를 높이고, 지역 관광 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

김명숙 관광진흥과장은 “전곡항 지질탐방로는 화성의 아름다운 해안선과 독특한 지질 자원을 한눈에 감상할 수 있는 명소”라며 “시민과 관광객들이 지질의 가치를 즐겁게 배우고 화성의 자연을 다시 한 번 느낄 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.