[헤럴드경제=민성기 기자] 배현진 국민의힘 의원이 ‘오세훈 서울시장의 강남 편향 부동산 정책에 집값이 상승하고 있다’고 지적한 조국 조국혁신당 비상대책위원장을 향해 “강남 3구 집값을 역대급으로 올려준 건 문재인(전 대통령)과 고 박원순(전 서울시장) 커플인데 웬 봉창이냐”라고 말했다.

배 의원은 14일 자신의 페이스북을 통해 “오죽하면 좌파 정부 들어설 때 집 사면 불패란 공식까지 돌았겠나”라며 이같이 밝혔다.

그는 “오세훈 서울시가 재건축 재개발 규제 풀고 신통기획, 모아주택 사업 등 아파트, 빌라 가리지 않고 서울 전역에 주택 공급을 신속 확대하기 위한 정책을 주력으로 추진 중”이라며 “이 정책은 그 어느 정권이 들어와도 지속되어야 마땅하다”고 말했다.

이어 “느끼한 거짓말은 그만. 부동산 폭망 강남불패 신화 세운 문재인 정부의 한때 실세, 전 민정수석님”이라고 덧붙였다.

앞서 조 위원장은 이날 페이스북에 “오세훈식 (부동산) 정책은 서민과 청년이 서울을 떠나게 만드는 정책”이라며 “역대로 서울 상급지에서 재건축·재개발이 활성화되면 새 아파트의 가격은 급등하고, 대부분 주변 지역으로 번지는 부작용이 발생했다. 대치동과 같은 좋은 주거환경에 물량을 최대한 공급한다고 해도, 그곳에 서민이나 청년은 진입할 수 없다”고 주장했다.

이어 “오세훈식 재건축·재개발은 주거 비용을 크게 부추기고, 무주택 서민과 청년의 주거 불안과 비용만 커진다”며 “요컨대, 오세훈식 정책은 서민과 청년이 서울을 떠나게 만드는 정책”이라고 했다.

또 “오 시장은 내란으로 정국이 혼란스럽고 경기침체로 국민경제가 고통받고 있을 때, 자신의 대권 욕심에 잠실·삼성·대치·청담(잠·삼·대·청) 지역의 규제를 전격 해제해서 서울 집값을 대혼돈에 빠뜨렸음을 잊지 말아야 한다”고 적었다.

그러면서 “오 시장은 강남 편향의 정책이 초래한 이 참사에 대하여 석고대죄해야 하지 않나”라며 “특히 문제는 이 사태는 충분히 예상할 수 있었던 일이었다는 점”이라고 했다.