8개국 13개 자매·우호도시 대표단 15~18일 산업·문화 교류협력 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 해외자매도시 및 우호도시 대표단이 울산의 정체성과 비전을 담은 ‘2025 울산공업축제’에 참가하기 위해 15일부터 18일까지 4일 동안 울산을 방문한다.

방문 대표단은 ▷일본 야마구치현과 하기시·니가타시·구마모토시·시모노세키시 ▷중국 창춘시·우시시 ▷미국 휴스턴시 ▷체코 모라비아실레지아주 ▷튀르키예 코자엘리시 ▷미얀마 만달레이시 ▷베트남 칸호아성 ▷우즈베키스탄 페르가나주 등 8개국 13개 도시 106명 규모이다.

이들 대표단은 15일 울산시가 주최하는 환영회에 참석한 뒤 16일 저녁 태화강국가정원 남구 둔치에서 열리는 울산공업축제 개막식에 참석한다. 튀르키예 코자엘리시 군악대는 개막식에서 특별공연으로 우정을 선사한다.

16일에는 울산시와 우즈베키스탄 페르가나주 간 자매도시 협약 체결식을 가지고 산업·교육·문화 등 다양한 분야에서 교류를 해 나간다.

울산시는 방문 기간 동안 시장급 4개 도시와의 일대일 회담을 비롯해 도시 간 협력 강화 및 공동사업 추진 방안을 논의하며, 지난 7월 세계유산으로 등재된 반구천의 암각화와 오는 2028년 개최 예정인 울산국제정원박람회 등 울산의 역사·문화·생태자원을 적극 홍보할 계획이다.

김두겸 울산시장은 “먼 길을 마다하지 않고 울산을 찾아주신 해외자매·우호도시 대표단을 진심으로 환영한다”며 “이번 방문을 통해 산업과 첨단기술, 정원과 자연이 공존하는 울산의 매력을 직접 느끼면서 도시 간 교류를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

울산시는 현재 15개국 23개 도시와 자매·우호협력 관계를 맺고 산업, 문화, 환경, 청소년 등 다양한 분야에서 교류를 해오고 있다.