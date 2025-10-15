고병원성 AI 반복 발생한 18개 시·군 대상

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 올겨울 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생에 대비해 전국 주요 위험지역 18곳을 대상으로 방역 점검에 나선다.

농림축산식품부가 오는 24일까지 고병원성 AI 발생 위험이 높은 지역을 중심으로 관계기관 합동 점검을 실시한다고 15일 밝혔다.

점검반은 농식품부를 비롯해 행정안전부, 농림축산검역본부, 지방자치단체 등이 구성된다.

이번 점검은 지난달 12일 경기 파주시 가금농장에서 다소 이르게 고병원성 AI가 발생한 데다 이달부터 철새가 본격적으로 도래함에 따라 추가 확산 가능성이 높아진 데 따른 조치다.

점검 대상은 과거 고병원성 AI가 반복적으로 발생했던 18개 시·군으로 경기(안성·이천·포천·평택·화성), 충북(음성·진천·청주), 충남(아산·천안), 전북(김제·익산·정읍·부안), 전남(나주·무안·영암), 세종 등이다.

점검 내용은 ▷특별방역대책 상황실 운영 등 주요 조치 이행사항 ▷철새도래지 및 가금농장 진입로 소독 관리 ▷출입 통제 및 출입차단 조치 ▷지자체별 방역전략지도 운영 현황 ▷취약 농장 및 산란계 관리 실태 ▷행정명령·방역기준 이행 여부 등이다.

농식품부는 점검 결과 미흡한 사항은 즉시 보완하도록 조치하고 이행 여부를 추가로 확인할 계획이다.

최정록 농식품부 방역정책국장은 “이번 방역 점검은 고병원성 조류인플루엔자의 위험요인을 사전에 찾아 보완하기 위한 조치”라며 “앞으로도 가금농장, 관련시설, 축산차량 등의 방역 상황을 지속적으로 점검해 올겨울 AI 발생을 막는 데 최선을 다하겠다”고 말했다．