- 재료硏, 일본 NIMS와 국제공동연구센터 개소

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 14일 일본 물질재료연구기구(NIMS)와 함께 국제공동연구센터 개소를 시작으로 본격적인 국제협력 연구 활동에 돌입했다.

KIMS-NIMS 국제공동연구센터 개소는 지난 6월, 양 기관이 재료 과학기술 분야의 전략적 협력과 인력 교류를 위해 체결한 업무협약을 바탕으로 추진됐다. 이는 한국과 일본을 대표하는 재료과학 연구기관이 일회성 교류가 아닌 실질적이고 지속 가능한 협력 체계를 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다.

KIMS-NIMS 국제공동연구센터는 양 기관이 보유한 연구 역량과 강점을 결합함으로써 장기적인 연구 협력 파트너십으로 발전할 수 있도록 돕고, 공동연구 과제 수행을 통해 세계적인 수준의 성과를 도출하는 것이 핵심이다. 또한 양 기관은 앞으로 정기적인 기술 워크숍 및 심포지엄 개최, 연구 인력 교류 등을 통해 지속 가능한 공동연구를 발굴하는 등 안정적이고 발전적인 협력을 이어 나갈 예정이다. 현재 KIMS는 국제공동연구센터 운영을 위해 약 10억 원의 연구비로 자성재료와 세라믹재료 분야 협력사업을 적극적으로 수행 중이다.

특히 KIMS와 NIMS는 이번 협력으로, 복잡한 다성분계 조성의 세라믹 나노분말 제조 및 전류인가 초고속 소결 기술(전류를 소재에 가해서 빠르게 소결하는 기술)을 활용해 새로운 투명 세라믹 소재 원천기술을 개발하고 있다. 이를 위해 양 기관의 책임 연구자들이 상호 방문하여 공동 실험과 데이터 분석을 수행하고, 연구 과정에서 도출된 결과를 바탕으로 특허 출원과 국제 학술지 논문 공동 게재 등 다양한 성과를 창출할 것으로 기대된다.

최철진 KIMS 원장은 “NIMS와의 국제공동연구센터 개소는 양 기관 간 깊이 있는 재료과학 기술 협력의 출발점이 될 것이며, 뛰어난 연구 역량을 결합해 글로벌 기술 경쟁력을 한층 더 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “향후 센터 운영으로 재료과학 분야에서 양국 간 교류가 더욱 확대되고, 이를 통해 KIMS-NIMS 국제공동연구센터가 지속 가능한 공동연구 모델로서 자리매김하게 되길 바란다”고 전했다.