인테리어·간판·설비 비용 등 초기 자본금 지원

[헤럴드경제=정석준 기자] 더본코리아는 초기 자본금 부담이 높은 핵심 상권의 창업을 돕는 지원 사업을 통해 ‘빽다방 신논현역점’을 개점했다고 15일 밝혔다.

해당 사업은 가맹점주가 핵심 상권 입지에 안정적으로 매장을 열 수 있도록 더본코리아가 일부 권리금과 인테리어, 간판, 설비 비용 등 초기 자본금을 지원하는 것이 핵심이다.

더본코리아는 기존에 더본코리아 산하 브랜드를 운영하는 점주에게 이 지원 사업에 참여할 수 있는 우선권을 준다. 선발 기준은 기존에 운영 중인 매장의 위생과 직원 관리 능력 등이다.

첫 지원 매장인 빽다방 신논현역점은 유동 인구가 많고 접근성이 좋은 지역에 위치해 브랜드 홍보 효과가 크다고 더본코리아는 설명했다.

더본코리아는 추후 다른 브랜드의 핵심 상권 매장을 개점해 오프라인 행사와 지역 특화 마케팅 등에 활용할 계획이다. 더본코리아 관계자는 “앞으로도 점주와 함께 성장할 수 있는 실질적인 지원책을 이어가겠다”고 말했다.