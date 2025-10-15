LG 그램 프로 360, 종합 평가점수 82점 1위

[헤럴드경제=박세정 기자] LG전자의 노트북 브랜드 ‘그램’이 미국 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 노트북 비교평가에서 애플·삼성 제품을 제치고 최고의 제품으로 꼽혔다.

15일 컨슈머리포트의 노트북 비교평가 순위에 따르면 LG 그램 프로 2-in-1(국내명 LG 그램 프로 360)은 종합 평가점수 82점을 기록했다. 전체 평가대상 노트북 154종 중 최고점을 기록해 1위에 올랐다.

2위에는 애플의 맥북 프로가, 3위에는 LG전자의 그램 17이 올랐다. 삼성전자의 갤럭시북5 프로 360·갤럭시북5 프로는 공동 4위를 기록했다.

컨슈머리포트는 매년 시중에 판매되는 노트북의 성능, 디스플레이, 인체공학, 활용성, 배터리 등을 종합적으로 평가해 점수를 공개하고 있다.

화면 크기별로 보면 LG 그램은 17∼18인치 및 15∼16인치 부문에서 1위를 차지했다. 14인치와 12∼13인치 부문은 애플 맥북의 점수가 가장 높았다.

LG전자는 최근 미국의 IT 전문 매체 피시맥(PCMag)이 발표한 ‘2025년 가장 신뢰할 수 있는 PC·휴대폰·태블릿 브랜드’에서도 노트북 분야 9.6점을 획득, 최고의 브랜드로 선정됐다. 2위는 9.3점을 받은 애플이 차지했고 3위는 MSI가 9.1점으로 나타났다.

피시맥은 LG전자 노트북의 강점으로 “강력한 성능에 가볍고, (배터리가) 오래 지속된다”고 평가했다.