[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자](재)영덕문화관광재단(이하 재단)은 오는 26일 영덕군 별파랑공원에서 반려동물과 함께 가을을 만끽할 수 있는 ‘제1회 영덕 멍멍 트래킹’행사를 개최한다고 15일 밝혔다.

전국 1400만 명에 달하는 반려동물 양육 인구를 대상으로 한 이번 행사는 영덕의 반려견 관광 활성화를 위해 추진 중인‘블루로드 반려견 동반 트래킹 프로그램’의 하나로 마련됐다.

이미 지난 8월 반려견을 동반한 관광객이 영덕을 방문해 블루로드 명소에서 인증샷을 찍고 지역내 식사 미션을 완수하면 영덕사랑상품권을 지급, 여행 경비를 지원하는 프로그램으로 큰 호응을 얻은 바 있다.

‘제1회 영덕 멍멍 트래킹’은 지난 8월 행사 보다 업그레이드된 내용으로 눈길을 끈다.

참가비 1만원은 전액 영덕사랑상품권으로 환급되고 메인 프로그램은 원조‘개통령’이라 불리며 TV 프로그램‘개는 훌륭하다’에 출연 중인 이웅종 교수의 특별 강연과 반려견 행동 교정 코칭이다.

그 외에도 반려견과 함께 별파랑 둘레길을 걸으며 행운을 잡는 보물찾기 이벤트, 반려견과 함께 달리며 장애물을 넘는 어질리티 미니 운동회, 세상에 하나뿐인 반려견 목걸이 만들기, 반려견 캐리커쳐, 반려견 타로체험 등 특별한 추억을 만들 수 있는 프로그램도 다양하게 운영된다.

더불어 현장에서 반려견의 건강상담과 위생 미용 서비스를 받을 수 있으며 각종 반려견 용품과 간식 판매부스도 이용할 수 있다.

제1회 영덕 멍멍 트래킹 참가 신청은 재단 홈페이지에서 오는 25일까지 받고 선착순 100팀을 모집할 예정이다. 행사에 대한 자세한 정보는 재단 홈페이지 혹은 문화관광팀으로 문의하면 된다.

재단 담당자는 “이번 ‘제1회 영덕 멍멍 트래킹’행사를 통해 많은 분들이 반려동물과 함께 영덕의 아름다운 가을을 즐기면서 추억을 쌓길 바란다”며“나아가 본 행사를 계기로 영덕이 반려동물 친화 관광도시로 널리 알려지기를 기대한다”고 말했다.