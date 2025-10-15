‘로저 페더러와 함께하는 세계 여행’ 이벤트 개최

[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 패션 브랜드 유니클로는 지난 13일 서울 중구 신라호텔에서 유니클로의 글로벌 이벤트 시리즈 ‘로저 페더러와 함께하는 세계 여행’을 진행했다.

유니클로의 미래 세대 육성 프로그램인 ‘로저 페더러와 함께하는 세계 여행’ 시리즈는 전 세계 주요 도시의 미래 세대가 창의성을 높이고 보다 많은 기회를 경험할 수 있도록 기획된 글로벌 캠페인이다. 이번 행사는 ‘READY, SET, SEOUL’이라는 주제로 테니스와 예술, 문화를 통해 미래 세대에 영감을 전하는 데에 초점을 맞췄다.

이날 행사에서는 테니스 전설 로저 페더러와 국내 유소년 선수들이 함께하는 코칭 세션과 함께, 세계적인 아티스트 카우스(KAWS)가 한국의 그래픽 디자이너 용세라와 협업해 디자인한 테니스 코트를 선보였다. K-컬처를 대표하는 댄스 크루 ‘훅(HOOK)’의 공연 등 다양한 프로그램도 진행됐다.

특설 코트에서 진행된 코칭 세션에서는 로저 페더러가 국내 유소년 선수들을 직접 지도했다. 이후 이어진 질의응답 시간에서 로저 페더러는 뛰어난 테니스 선수로서뿐만 아니라 성공적인 삶을 사는 사회의 리더로 성장하기 위한 진심 어린 조언을 전했다.

로저 페더러는 “서울은 세계에서 가장 역동적인 도시 중 하나”라며 “우리의 미래를 이끌어 갈 젊은 세대들과 함께 코트에서 특별한 경험을 하게 되어 뜻깊었다”고 소감을 전했다.

지난 9월 유니클로 브랜드 최초의 ‘아티스트 인 레지던스(Artist In Residence)’로 임명된 카우스는 “예술과 스포츠의 만남이 참가자들에게 영감을 주고 그들의 관심과 열정을 발전시킬 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.

유니클로의 모기업 패스트리테일링의 글로벌 크리에이티브 총괄 존 C. 제이(John C. Jay)는 행사를 마무리하며 “예술과 스타일, 패션, 테니스를 한자리에 모은 행사”라며 “단순한 스포츠를 넘어 혁신과 커뮤니티에 영감을 불어넣는 특별한 경험”이라고 말했다.