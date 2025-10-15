전통시장 경쟁력 강화 및 다채로운 문화행사 개최... 실무협의회 기반 종합 발전 전략 수립, 주민 참여 축제로 활기 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지역 전통시장의 경쟁력 강화와 활성화를 위해 전통시장 발전협의회를 마무리, 10월 15일 사가정시장, 16일 동원전통시장 상점가에서 축제를 개최한다.

이번 축제는 2025년 전통시장 관련 공모사업 선정에 힘입어 추진되는 것으로, 전통시장에 활력을 불어넣고 주민 참여를 확대하기 위한 취지로 마련됐다.

먼저 10월 15일 사가정시장에서 ‘사가정 야시장 축제’가 열린다. 이번 축제는 2025년 중소벤처기업부 주관 ‘첫걸음 기반조성사업’에 선정돼 추진되는 행사로, 다양한 체험 부스와 지역 가수 공연, 먹거리 부스 등이 운영된다. 특히 가족 단위부터 젊은 세대까지 폭넓은 계층이 함께 즐길 수 있는 지역 축제의 장이 될 전망이다.

이어 10월 16일에는 동원전통시장 상점가에서 ‘동원 키즈 플레이 투어’가 개최된다. 이 행사는 2025년 서울시 전통시장 야간 음식 문화 활성화 지원 사업에 선정됨에 따라 추진되는 프로그램으로, 오전에는 어린이집 원아 대상 시장 홍보 프로그램이, 오후에는 문화공연과 체험 부스 및 행운권 추첨 이벤트 등이 마련돼 방문객들의 큰 호응이 기대된다.

앞서 중랑구는 지난 8~9월 전통시장 7개소를 순회하며 실무협의회를 진행한 데 이어, 상인회 임원진과 구청 관계 부서 및 외부 전문위원이 참석한 종합 발전협의회를 개최한 바 있다.

회의에서는 ▲연간 전통시장 지원 현황 ▲실무협의회 건의사항 진행 결과 ▲해외 우수 전통시장 사례를 통한 비전 제시 ▲내년도 지원 계획 ▲시장 내 주차환경 및 도시경관 정비 등 다양한 개선 과제가 심도 있게 논의됐다.

류경기 중랑구청장은 “이번 발전협의회를 통해 전통시장의 구체적인 발전 방향을 논의했고, 축제를 통해 전통시장이 주민들과 가까워질 수 있는 계기를 마련하고자 한다”며 “앞으로도 지속적인 협력과 지원으로 전통시장이 지역경제의 중심이자 문화공간으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.