광주시교육청 교육발전특구 성과관리 ‘최우수’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청은 14일 교육부 ‘2024년도 교육발전특구 시범지역 운영 성과관리’ 평가에서 ‘광주교육발전특구’가 최고등급인 ‘A’를 받았다고 밝혔다.

교육발전특구 시범사업은 교육부와 지방시대위원회가 공교육 혁신을 통해 지역 인재를 양성하고, 인재의 지역 정주 여건을 개선해 지역 소멸의 위기를 극복하기 위해 지난해 처음으로 도입했다.

광주는 지난해 교육부 교육발전특구 시범지역으로 선정됐으며, 오는 2026년까지 매년 특별교부금을 최대 110억원 지원받는다.

현재 교육발전특구 시범지역은 광주를 포함해 56개 특구(광역지자체 7곳, 기초지자체 83곳)가 지정·운영되고 있다.

광주시교육청은 광주시와 함께 ▷공교육 혁신을 통한 수요자 맞춤형 인재 양성 ▷지역특화산업과 연계한 인재 양성 및 취업·창업 지원 강화 ▷광주형 AI 인재성장사다리 연계를 통한 AI·디지털 인재 양성 ▷돌봄확대 및 지역거주여건 개선을 통한 아이키우기 좋은 도시 조성 등을 추진했다.

광주교육발전특구는 지난 3월 ‘교육발전특구 시범지역 운영 성과 평가’에서 우수지역으로 선정되기도 했다.

광주교육발전특구는 교육부로부터 최대 10억원의 추가 사업비를 지원받을 수 있게 됐다. 올해 추가 사업비를 지원받게 되면, 2025년도 광주교육발전특구 총사업비는 120억원 규모에 달하게 된다.

이정선 광주시교육감은 “광주교육발전특구가 시범 운영 1년여 만에 우수지역 선정에 이어 성과관리 평가에서도 최고등급을 달성한 것은 교육가족과 광주시, 자치구, 지역대학, 유관기관의 적극적인 참여 덕분”이라며 “광주가 인재를 키우고 인재가 다시 광주를 키우는 광주형 선순환 미래교육 모델이 구축되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.