15일 정부 합동대응팀 현지 파견

[헤럴드경제=서영상 기자] 정부가 캄보디아에서 한국인 상대 취업 사기 납치와 감금·고문 등의 범죄를 저지른 한국인을 조기에 송환하기 위해 특별 항공편 투입 방안을 캄보디아 당국과 협의하기로 했다. 또 김진아 외교부 제2차관을 단장으로 하는 정부 합동대응팀이 15일 현지로 파견된다. 팀에는 박성주 경찰청 국가수사본부장을 필두로 한 경찰청과 국정원 직원 등도 참여할 예정이다.

대통령실은 14일 보도자료를 내고 이재명 대통령이 즉각 합동대응팀 파견을 지시했다고 밝혔다. 정부 대응이 미흡하다는 지적이 잇따르자 사태가 확산되는 것을 방지하고자 대통령이 직접 나서 합동대응팀 파견을 조치한 것이다.

대응팀은 내일 출발해 캄보디아 측과 우리 국민 보호를 위한 다각적인 방안을 협의하는 절차에 돌입할 예정이다. 또 우리 사망한 한국인들의 조속한 부검과 국내 운구도 추진한다는 계획이다.

또 현지에 구금된 있는 한국인 범죄 혐의자들에 대해서는 특별 항공편을 투입해 최단 시일 내 조기 송환하는 방안을 캄보디아 관계 당국과 긴밀히 협의할 예정이라고 밝혔다.

대통령실은 “(범죄혐의를 받는 한국인들은)국내로 송환된 뒤 온라인 스캠범죄 연루 혐의와 관련해 수사를 받고, 혐의가 밝혀진다면 법에 따라 조치를 받게 될 것”이라고 밝혔다.

한편 정부는 추가 피해를 방지하기 위해 주요 범죄 발생 지역을 여행금지(여행경보 4단계) 지역으로 지정하는 방안을 적극 검토한다는 방침이다.

또 외교부 본부 대사가 캄보디아에 체류하며 신임 대사가 부임하기 전까지 대사관의 관련 업무를 총괄하고 캄보디아 측과 협력해 나가도록 할 예정이다. 주캄보디아대사관의 현지 대응 인력도 보강해 나간다.

외교부에 따르면 올해 8월 기준 우리 외교 공관에 접수된 신고된 캄보디아 범죄 건수는 약 80여건에 이른다.

또 우리 국민이 취업사기로 캄보디아에 입국해 감금과 피해 등 내용으로 신고한 인원은 1월부터 8월까지 총 330건으로 집계됐다.

외교부는 신고 건수를 해당자의 이름으로 분류하고 있어 총 330여명이 접수된 것으로 확인된다.

이중 260여명은 안전한 상황이 확인돼 종결 처리됐고, 나머지 70여명의 신변을 확인 중인 셈이다.

이에 더해 지난해 접수된 220여명에 대한 신고 중 종결되지 않은 10여명까지 총 80여명의 상황을 파악하고 있다는 것이 외교부의 설명이다.