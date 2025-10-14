공항 출국장 게이트에 경찰 배치…“추가피해자 없도록” 캄보디아와 ‘코리안데스크’ 설치 조기 개최해 논의

[헤럴드경제=김희량 기자] 경찰이 캄보디아에 구금된 국민 전원을 한 달 내 국내로 데려오기로 했다. 현지에 상주하는 경찰도 2명 증원해 대응에 나선다.

경찰청은 14일 “캄보디아 범죄조직으로부터 위협받는 국민을 보호하기 위해 총력 대응하겠다”며 이 같이 밝혔다.

우선 현지에 구금된 국민 63명을 한 달 안에 전원 송환하는 게 목표다. 이 중에서도 인터폴 적색수배자부터 송환을 시도할 방침이다.

캄보디아 대사관에 경찰 협력관 2명이 추가 파견된다. 현재의 주재관 1명·협력관 2명으로는 대응에 한계가 있어서다.

캄보디아 내 ‘코리안데스크’ 설치를 위한 한국-캄보디아 경찰청 차장 양자회담도 기존 23일에서 20일로 당기기로 했다.

경찰은 “한국인 대상 범죄가 크게 증가하는 상황을 고려해 회담을 3일 앞당겼다”고 설명했다.

이와 함께 인천국제공항에는 출국장 게이트까지 경찰관을 전진 배치할 예정이다. 항공기 탑승 트랩 바로 앞까지 배치해 출국 직전까지 총력 단속에 나선다.

취업 미끼로 출국하는 취업준비생, 피싱 범죄에 연루된 청년 등에게 캄보디아의 범죄 실태를 안내하고 경각심을 심어주기 위함이다.

국가수사본부에서는 수사기획조정관을 단장으로 하는 ‘캄보디아 내 한국인 대상 범죄 종합대응단’이 운영된다.

대응단은 전국의 범죄첩보팀을 활용해 캄보디아 납치·유인 등 첩보를 최우선 수집하고 현지로의 출국을 유도하는 온라인 게시물을 모니터링하는 한편 국내 조폭 연루 여부도 살필 예정이다.

또 캄보디아에서 발생하는 한국인 대상 범죄에 대한 전수조사가 이뤄질 방침이다.

외교부에만 신고하고 경찰에는 접수되지 않은 사건은 8월 말 기준 255건으로 이들 모두에 대한 조사가 이뤄질 예정이다.

향후 경찰 접수사건과 외교부 신고사건을 일 단위로 교차분석해 위험에 처한 국민이 보호망에서 누락되지 않도록 대응하기로 했다.