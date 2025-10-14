“국내외서 편리하게 납부하도록”

[헤럴드경제=김희량 기자] 연세대 총동문회가국내 동문회 중 처음으로 가상자산으로도 동문회비를 납부하는 시스템을 마련했다고 14일 밝혔다.

이날 연세대 총동문회에 따르면 동문회원은 동문회비와 특별회비를 기존의 신용카드, 지로 납부, 무통장 입금이나 계좌이체 외에도 비트코인(BTC)과 테더(USDT), 유에스디코인(USDC)으로 납부가능하다.

외화 송금이 불편하다는 해외 동문 등 여러 의견을 수렴한 총동문회는 핀테크(금융기술) 기업 웨이브릿지와 협업해 이 같은 납부 방식을 도입했다고 설명했다.

총동문회 관계자는 “디지털 금융환경 변화에 발맞춰 국내 동문회 최초(주요 10개 대학 자체 조사)로 가상화폐 납부 방식을 도입하게 됐다”며 “국내외 동문이 좀 더 편리하게 회비를 납부할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

총동문회에 따르면 이달 1일 새로운 납부 제도가 안내돼 현재까지 약 5명이 가상자산으로 회비를 납부했다. 동문회비 납부를 위해 코인을 보낼 네트워크 주소 등 자세한 사항은 연세대 총동문회 홈페이지에서 확인 가능하다.