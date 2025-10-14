김섬제 시장 “시민들 지역 자긍심 높이고, 세대 간 소통 계기 되기를…”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 10월 18일, 부곡체육공원에서 ‘제37회 의왕시 시민의 날 기념식 및 한마음 명랑운동회’를 개최한다.

의왕시 체육회가 주관해 진행하는 이번 행사는 시민의 자긍심을 고취하고 지역 공동체 의식을 강화하기 위해 마련했으며, 오전 8시 30분 식전 행사를 시작으로 ▷시민의 날 기념식(09:00) ▷한마음 명랑운동회(10:00) ▷초청가수 공연(17:00) 등의 다양한 프로그램이 순차적으로 진행될 예정이다.

식전 행사에는 장구, 치어리딩, 풍물 등 흥겨운 공연이 펼쳐져 행사의 분위기를 고조시킬 예정이며, 기념식에서는 봉사·문화예술·체육·환경 등 다양한 분야에서 시 발전과 따뜻한 지역사회 조성에 기여한 시민과 단체에 대한 ‘시민대상 시상’ 및 ‘유공 표창 수여’가 진행될 예정이다.

이어 오전 10시부터는 시민들이 함께 참여하고 즐길 수 있는 ‘한마음 명랑운동회’가 열린다. 이번 운동회에는 800미터 남녀 릴레이를 비롯해 빈 상자 나르기, 굴렁쇠 굴리기 등 총 9개 종목이 준비되어 있으며, 각 동 선수단이 출전해 활기찬 경쟁을 펼칠 예정이다.

오후에는 시민들을 위한 초청공연이 계획돼 있으며 ▷‘미스트롯’ 정미애 ▷‘미스터트롯’ 나태주, 신인선 ▷‘국가가 부른다’ 손진욱 ▷걸그룹 레이샤, 엠프리즘 등이 출연해 무대를 꾸민다.

이외에도, 행사장 내에는 ▷스포츠 체험 부스 ▷미니바이킹 ▷풍선아트 ▷먹거리 부스 등의 다양한 체험 프로그램이 예정돼 있어, 이날 시민의 날 기념식 행사는 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 시민 화합의 축제가 될 것으로 기대된다.

김성제 시장은 “시민의 날 기념행사가 시민들의 지역 자긍심을 높이고, 세대 간에 소통을 더욱 활발하게 하는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”며, “화합의 장이 될 이번 행사에 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.