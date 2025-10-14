“교육자로서 마음 표현…지적 받아들일 것”

[헤럴드경제=김희량 기자] 차정인 국가교육위원장은 14일 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학 취소 문제와 관련해 "지키지 못해 미안하다"는 자신의 표현이 부적절했다고 인정했다.

차 국교위원장은 이날 국회 교육위원회 국정감사에서 김민전 국민의힘 의원이 “조민을 지켜주지 못해서 미안하다고 지금도 생각하느냐”는 질문에 “당시 교육자로서 마음을 표현한 것인데 이보다 더 적합한 표현을 찾았어야 했다. 이렇게 지금 생각하고 있다”고 답했다.

그는 김 의원 질의에 “제가 한 발언에 대해서 의미 있는 지적을 해 주셨다고 생각하고 겸허하게 받아들인다”고 덧붙였다.

조민 씨가 부산대 의학전문대학원에 입학할 때 허위 서류를 제출했다며 2022년 입학 취소 결정을 내릴 당시 차 국교위원장은 부산대 총장이었다.

진보 진영 학자 출신인 그는 과거 “총장이 학생(조민)을 지키지 못한 사실에 대해 안타까움과 미안함을 느낀다”고 발언한 바 있다.

차 국교위원장은 ‘드루킹’ 일당과 댓글 여론을 조작한 혐의로 유죄 판결을 받은 김경수 전 경남도지사에 대해 ‘공모는 했어도 공동정범은 아니라’고 말했다는 보도가 있다는 김 의원의 지적에는 “관련 보도는 오보로서 정정보도가 됐다”고 답했다.

그러면서 “공모했다는 증거를 인정할 수 없기 때문에 공동정범은 아니라고 말했으며 당시 저는 법학전문대학원 법학과 교수로서 법리적인 비판적 견해만 발표했고 법관에 대해 어떤 비판도 하지 않았다”고 했다.