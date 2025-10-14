10월 28일까지…만 19세~39세 청년 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시(시장 이현재)가 청년의 시선으로 시정을 함께 만들어갈 ‘청년명예시장’을 10월 28일까지 공개 모집한다.

모집 대상은 하남시에 거주하거나 활동하는 만 19세부터 39세까지 청년으로, 시정에 관심이 많고 정책 각 분야 발전에 기여할 수 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

‘청년명예시장제’는 하남시 민선 8기 공약으로 2023년 처음 도입된 제도로, 청년 세대의 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 마련됐다.

청년명예시장은 ▷정기회의 진행 ▷청년정책 의제 발굴 및 제안 ▷정책 현장 방문 ▷시 행사 참석 등 다양한 활동을 펼친다.

이번 모집은 현 청년명예시장의 사임에 따른 후임 선발로, 새로 위촉되는 청년명예시장은 기존 임기인 2026년 1월 31일까지 활동하게 되며, 이후 최대 2회 연임이 가능하다.

선발은 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 11월 중 최종 선정하며, 12월 위촉식을 통해 공식 활동을 시작한다. 활동 기간 동안에는 소정의 활동비가 지급된다.

하남시는 그동안 청년명예시장과 청년정책특보단으로 구성된 ‘청년메이트’ 운영을 통해 시정 주요 업무 청취, 정책 제안, 시민 의견수렴 등 청년 시정 참여의 폭을 넓혀왔다.

특히 제3기 ‘청년메이트’는 ▷청년 지역유망기업 대탐방 ▷청년의 날 기념행사 ‘청년 명랑운동회’ 기획 ▷청년정책 발굴 워크숍 참여 ▷청년메이트 SNS 개설 및 홍보활동 등으로 청년들의 자율적 정책 참여 문화를 정착시켰다.

이러한 노력을 인정받아 하남시는 올해 ‘2025 국민공감캠페인’에서 ‘청년미래도시 부문 대상’을 수상했다. 청년이 머물고 성장할 수 있는 정책 기반을 마련하고, 문화·복지 인프라 확충과 청년 일자리 지원에서 높은 평가를 받았다.

이현재 시장은 “청년명예시장제는 청년의 시선으로 시정을 바라보고 정책에 새로운 활력을 불어넣는 제도”라며 “새로 선발될 청년명예시장이 청년세대가 공감할 수 있는 정책을 발굴해 ‘청년이 살고 싶은 하남’을 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.

청년명예시장 모집에 대한 자세한 내용과 관련 서류 등은 하남시청 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있으며, 신청은 청년일자리과 청년지원팀(본관 3층)에 방문하거나 이메일로 신청서와 구비서류를 제출하면 된다.

모집과 관련한 자세한 사항은 하남시청 청년일자리과 청년지원팀으로 문의하면 된다.